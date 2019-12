ProSieben wünscht eine schaurig schöne Adventszeit: Abheute ist der dritte Teil des Mystery-Thrillers „Schattenmoor“ auf www.schattenmoor.de verfügbar. Darin nimmt Lehrer Vidal (Max von Thun) Emma (Caroline Hartig) überraschend in Schutz. Er macht einen Kurzschluss für den Brand seines Autos verantwortlich. Doch was führt er im Schilde? Und der nächste Schreck wartet schon auf die junge Frau, denn eine blutrote „3“ ist noch die harmlosere Überraschung in ihrem Schrank …