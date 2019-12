Bei „Schlag den Besten“ treten zwei Allround-Talente in unterschiedlichen Spielen gegeneinander an. Dabei geht es um Wettkampf und Fitness, um Köpfchen und Geschick. Dem Gewinner winken pro Ausgabe 50.000 Euro. Und noch viel mehr: Der Sieger oder die Siegerin darf in der darauffolgenden Show wieder antreten – und kann erneut gewinnen. Elton moderiert, Ron Ringguth kommentiert. Produziert wird „Schlag den Besten“ von Raab TV.

Tickets für die Show sind erhältlich auf www.brainpool-tickets.de.