Was würde Nikeata Thompson auf einem Hippie-Festival anziehen? Welcher Sommerlook gefällt Shermine Shahrivar am besten? Mit welchem It-Piece würde Eva Padberg auf eine Party gehen? In der neuen ProSieben-Umstylingshow „Style your Star – It’s About You“ kreieren modebegeisterte Styling-Teams für Glamour-VIPs einen neuen Look.