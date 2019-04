Top motiviert geht auch die alleinerziehende Vierfach-Mama Agnes (38, Ansbach) in die Show: „Ich kämpfe für meine Kinder. Mit dem Gewinn will ich einen Tag mit ihnen verbringen, an dem ich kein einziges Mal ‚Nein‘ sagen muss.“

Kann sich Eyad in der neuen ProSieben-Show „Superhero Germany“ am Samstag, 27. April 2019, um 20:15 Uhr gegen Ex-Nationalspieler Tim Wiese und NFL-Crack Björn Werner durchsetzen? Kämpft sich Power-Mama Agnes ins finale Duell gegen Speerwurf-Weltmeisterin Christina Obergföll und die stärkste Frau Deutschlands, Sandra Bradley? Besiegt das erste Mal ein Alltagsathlet die prominenten Ausnahmesportler und nimmt den Titel „Superhero Germany“ inklusive 25.000 Euro mit nach Hause?