Souveräne „Heroes“: In der ersten Ausgabe „Superhero Germany“ besiegten Torwart-Legende Tim Wiese, die stärkste Frau Deutschlands, Sandra Bradley, Speerwurf-Weltmeisterin Christina Obergföll und NFL-Crack Björn Werner ihre Herausforderer klar. Gelingt ihnen das ein weiteres Mal? Der Kampf um den „Superhero Germany“-Thron geht am Samstag, 27. April 2019, um 20:15 Uhr auf ProSieben in die nächste Runde. Können die Alltags-Athleten dieses Mal gegen die prominenten Ausnahmesportler bestehen?

Die acht Athleten und Athletinnen von „Superhero Germany“ am 27. April 2019:

Anita (Viersen), Lydia (Aligse), Agnes (Ansbach), Annika (Düsseldorf), Juliane (Leipzig), Charice (Berlin), Christina (Vechta), Viola (München), Lesley (Düren), Veit (Bad Nauheim), Eyad (Köln), Steve (Moers), Aron (Essen), Robin (Basel, Schweiz), Christopher (Bad Neuenahr-Ahrweiler), André (Mittelangeln)