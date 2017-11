© 2015 Universal Television LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

Darum geht’s in der 1. Staffel von "Superstore"

Die TV-Serie handelt von dem Supermarkt "Cloud 9", in dem eine bunte Belegschaft aus exzentrischen Managern und planlosen Aushilfen mit den Herausforderungen des Supermarkt-Alltages konfrontiert wird. Rabattjäger, Sonderverkäufe und Diebstähle stehen auf der Tagesordnung.

Eine Powerfrau leitet den Einkaufstempel

Amy (America Ferrera) steht im Zentrum der Handlung. Die Filialleiterin des Superstores ist zielstrebig und nimmt ihren Job sehr ernst. Sie hat alles stets im Griff und lässt sich von kleineren und größeren Problemen nicht aus der Ruhe bringen.

Als Jonah (Ben Feldman) im Supermarkt anfängt, steht sie ihm eher skeptisch gegenüber. Die stellvertretende Managerin Dina (Lauren Ash) hingegen ist von dem Neuzugang sehr angetan und flirtet was das Zeug hält. Und auch Amy stellt fest, dass sie Jonah eigentlich gern hat…

Auch der Rest der Belegschaft könnte nicht unterschiedlicher sein: Der querschnittsgelähmte Garrett (Colton Dunn), der immer einen sarkastischen Spruch auf den Lippen hat, die schwangere Teenagerin Cheyenne oder der homosexuelle Mateo (Nico Santos) sorgen für ordentlich Trubel.

Was ist ein Superstore?

Was in Deutschland noch relativ unbekannt ist, gehört in den USA in fast jede Kleinstadt: Ein gigantischer Supermarkt, der im Grunde alles Erdenkliche im Sortiment hat. Ob Mode, Nahrungsmittel oder Baumarktartikel – Im Einkaufspalast der Superlative findet man es!

"Superstore" auch im Online-Stream auf Prosieben.de

Der TV-Start der Workplace-Comedy ist in der Nacht vom 21. auf den 22. November 2017 auf ProSieben. Im Anschluss an die Ausstrahlung kann man die Folge für sieben Tage online ansehen. Aktuelle Informationen, Previews und Trailer findest du hier bei uns auf ProSieben.de.