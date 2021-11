"Surprise! Die Bruce Darnell Show" ist Ihre erste eigene Show. Was erwartet uns?

Bruce Darnell: "Ich freue mich riesig auf diese Challenge. Man muss sich mal vorstellen: Meine Karriere hat vor vierzehn Jahren bei ProSieben angefangen. Und jetzt komme ich wieder nach Hause. Ich habe hier ein großartiges Team und es wird einfach eine magische Show. Wir überraschen Menschen, werden ihnen etwas Gutes tun und atemberaubende Geschichten erzählen. Das wird einfach ganz, ganz magisch. Ich bin überglücklich und freue mich riesig."

Was ist das Besondere an "Surprise! Die Bruce Darnell Show"?

Bruce Darnell: "Die Sendung heißt ‚Surprise! Die Bruce Darnell Show‘ und läuft vom 2. bis zum 23. Dezember. Die Zeit finde ich einfach perfekt: Es ist Weihnachtszeit und alle sind zu Hause – das wird magisch! Aber um was geht es eigentlich in der Show? Ein bisschen was kann ich schon verraten, aber natürlich nicht alles. Wir locken zum Beispiel nichtsahnende Menschen ins Studio und plötzlich sind sie Teil der Show. Wie cool ist das denn!? Aber nicht nur das. Es wird auch prominente Überraschungsgäste in der Show geben. Aber mehr verrate ich nicht, es ist immerhin eine Surprise-Show."

Können Sie uns schon ein Geheimnis Ihrer Show verraten?

Bruce Darnell: "Ich kann schon etwas ganz, ganz Tolles verraten: Viviane Geppert wird an meiner Seite sein und richtig Glamour in die Show bringen. Wir kennen uns, seit sie 2007 'Germanys Next Topmodel'-Kandidatin war. Wir werden ein wunderbares Team und ich freue mich riesig auf sie. Eines kann ich versprechen: Wer dabei ist, wird auf jeden Fall unheimlich viel Spaß haben. Es wird natürlich auch spannend und lustig. Und ich werde gewohnt herzlich und emotional sein."

Wie ist es für Sie, zu ProSieben zurückzukehren?

Bruce Darnell: "Es ist für mich eine große Ehre, wieder bei ProSieben zu sein, weil das ein großer Karriereschub für mich ist. Auch emotional ist es für mich großartig. Denn bei ‚Germany’s Next Topmodel‘ begann alles, hier gab man Seite 2 von 2 mir eine große Plattform. Das alles bedeutet mir sehr viel und dafür bin sehr dankbar, dass man mir für die neue Show das Vertrauen schenkt."

Was hat Sie an "Surprise! Die Bruce Darnell Show" überzeugt, damit sie Ihre erste eigene Show wird?

Bruce Darnell: "Ich wollte immer eine Show haben, in der ich Menschen etwas Gutes tun, sie überraschen und ihnen Mut geben kann. Ich möchte den Menschen einen positiven Schub im Leben geben. Jetzt ist diese Chance da und deshalb ist ‚Surprise! Die Bruce Darnell Show‘ genau die richtige Show für mich. In dieser Show kann ich ich selbst sein – es ist eine Show mit Herz für das Herz. Und das genau hat mich überzeugt. Wann wurden Sie in Ihrem Leben schon mal richtig überrascht? Bruce Darnell: „Am meisten hat mich überrascht, dass ich auf dem Gymnasium mein Abitur geschafft habe. Als ich die Noten bekam, war ich sehr überrascht … (lacht)."

Wie wäre es für Sie, Teilnehmer bei "Surprise! Die Bruce Darnell Show" zu sein. Wie würden Sie reagieren?

Bruce Darnell: "Meine Rolle ist, die Show zu moderieren. Darüber bin ich auch sehr froh. Ich brauche keine Überraschung, mir ist es am liebsten, wenn ich vielen Menschen eine große Freude machen kann. In der Show geht es nicht um mich, sondern darum, viele zu überraschen und ihnen etwas Gutes zu tun."

Mit welcher Überraschung könnte man Sie zu Tränen rühren?

Bruce Darnell: "Zum einen bringt man mich mit einer berührenden Geschichte am besten auf eine emotionale Ebene. Und was mich sofort rührt, ist der Satz: ‚Ich schätze Dich als Mensch‘. Das ist für mich das schönste Kompliment."

"Surprise! Die Bruce Darnell Show" – ab 2. Dezember 2021, donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben