Players, get ready! ProSieben zeigt ab 27. Februar 2018 zum ersten Mal eine japanische Anime-Serie im Abendprogramm. Für die Premiere wählt der Sender mit "Sword Art Online" eines der weltweit erfolgreichsten Franchises der jüngeren Anime-Geschichte. Die Abenteuer des jungen Gamers Kirito in einer tödlichen, virtuellen Welt basieren auf den Jugendbüchern und Mangas des Japaners Reki Kawahara, der zu den meist gefeierten Autoren seines Fachs gehört … ProSieben zeigt 25 Folgen von "Sword Art Online" ab Dienstag, 27. Februar 2017, um 23:15 Uhr in Doppelfolgen als Deutschland-Premiere.