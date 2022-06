Hailey Biebers Pizza Toast & Co: 8 leckere TikTok-Rezepte zum Nachkochen

Okay, schuldig. Wir scrollen viel zu lange bei TikTok. Aber die App hat eben Suchtpotential, besonders für die Foodies unter uns. Egal, ob einfache Hauptgerichte, vegane Rezepte, schnelle Snacks oder Soulfood mit der Extraportion "mit Käse überbacken": unter Hashtags wie #rezepte oder #rezeptideen findest du auf TikTok eigentlich alles, was dein Herz (oder besser gesagt dein Bauch) begehrt.

Die Rezepte sind oft simpel, schnell und einfach umzusetzen und auch etwas für Nicht-Kochprofis. Schmecken tut’s trotzdem fast wie beim Sternekoch, wetten? Unsere liebsten Trend-Rezepte für ein schnelles und köstliches Abendessen gibt's hier für dich:

Die 8 besten TikTok-Rezepte für dein Abendessen

Auf TikTok gibt es jede Menge Trend-Rezepte, die viral gegangen sind. Aber welche eignen sich auch für ein schnelles Abendessen, wenn man nach Feierabend keine Lust auf viel Schnippeln und Rühren hat? Wir haben für dich die besten 8 TikTok-Rezepte für dein Feierabend-Festmahl gefunden:

Avocadotoast mit geriebenem Ei

Koreanischer Gurkensalat

Pizza-Toast von Hailey Bieber

Feta-Pasta

Green Goddess Salad

Kylie Jenners berühmte Ramennudeln

Marry Me Chicken

Pinke TikTok-Pasta

TikTok-Rezept #1: Avocadotoast mit geriebenem Ei

Der Klassiker Avocado-Toast bekommt durch dieses TikTok-Rezept einen neuen Twist. Statt pochiertem Ei oder Spiegelei wird das ohnehin schon simple Essen zum no brainer. Es wird jedes Mal gelingen und ist das perfekte Abendessen nach einem stressigen Tag. Übrigens auch super lecker in Kombination mit einem Pizza-Toast wie in Hailey Bieber gerne futtert (siehe Rezept Nummer 3)

Du brauchst für 2 Personen:

4 Scheiben Sauerteigbrot

2 reife Avocado

Etwas Kewpie Mayonaisse oder alternativ normale Mayonaisse

4 gekochte Eier

Etwas scharfe Soße wie z.B. Sriracha

So geht’s:

Brotscheiben toasten

Etwas Mayo auf die getoasteten Brotscheiben geben

Avocado in Scheiben schneiden und auf den Broten verteilen

Pro Brot ein Ei mit einer Reibe feinraspeln – je feiner desto besser

Etwas scharfe Soße drauf und fertig

TikTok-Rezept #2: Koreanischer Gurkensalat

Gurkensalat schmeckt langweilig? Dann probiere doch mal diese scharfe Variante aus Korea. Der Salat ist einfach – und schmeckt am nächsten Tag sogar noch besser. Der Grund: Dann haben sich Dressing und Gurken richtig toll verbunden und der Geschmack ist noch intensiver. Der Koreanischer Gurkensalat von TikTok ist schon jetzt unser Favorite für den Sommer 2022.

Du brauchst für 2 Personen:

6-8 persische Gurken (die sind kleiner und knackiger. Alternativ kannst du auch 1-2 Salatgurken nehmen)

4 EL Reisessig

2 EL Honig

Etwas Wasser

1 EL Gochugaru oder Chilipulver

3 Frühlingszwiebeln

2 Karotten

2 EL Sesamöl

2 EL Sojasoße

2 EL Zucker

1 TL Salz

Etwas Sesam und Chiliflocken zum garnieren

So geht’s:

Gurken in Scheiben schneiden, in eine Schüssel mit dem Salz geben

Karotten raspeln und dazu geben

Frühlingszwiebeln kleinschneiden und in die Schüssel damit

Reisessig, Sesamöl, Gochugaro oder Chilipulver und Zucker dazu und alles vermischen

Optional für 20 min in den Kühlschrank stellen, das gibt den Frischekick

Sesam und Chiliflocken als Topping

TikTok-Rezept #3: Pizza-Toast von Hailey Bieber

TikTok-Hype: Das Pizza-Toast-Rezept von Hailey Bieber ging viral. Kein Wunder, es ist so einfach nachzumachen und schmeckt köstlich. © picture alliance / PantherMedia | Oleksandr Prokopenko

Falls du dich schon mal gefragt hast: Was isst eigentlich die Ehefrau von Justin Bieber so zum Abendessen? Hailey Bieber selbst gibt auf TikTok die Antwort mit einem leckeren Rezept, dass sich direkt zum viralen Trend entwickelt hat. Ob es auch schmeckt? Wir finden: Ja! Und es ist zudem perfekt geeignet für ein einfaches Abendessen ganz ohne Koch-Stress. Rezept zum Nachkochen gibt’s jetzt:

Dank TikTok wissen wir jetzt, was Hailey Bieber gerne futtert: Pizza-Toast. Und Nachmachen lohnt sich! © Evan Agostini/Invision/AP | Evan Agostini

Du brauchst für 2 Personen:

4 Scheiben Sauerteigbrot

1 große Fleischtomate

8 EL Tomatensauce mit Kräutern

2 Burrata oder Mozzarella

Parmesan nach belieben

Etwas Butter

Etwas Trüffelöl

Salz und Pfeffer

Chiliflocken

Oregano

So geht's:

Ofen auf 190 Grad vorheizen

Brotscheiben beidseitig mit Butter bestreichen und etwas Trüffelöl darüber träufeln

Brot in der Pfanne auf beiden Seiten goldbraun rösten

Burrata zerpflücken und auf den Brotscheiben verteilen. Alternativ Mozzarella in Scheiben schneiden und auf den Broten verteilen.

Tomate waschen, in Scheiben schneiden und auf Brotscheiben verteilen

Parmesan darüber geben

Tomatensauce in einem Topf erwärmen

Derzeit die Brotscheiben für ein paar Minuten in den Ofen geben – je länger desto knuspriger werden sie

Brot herausholen und die warme Soße gleichmäßig auf darauf verteilen

Nach belieben mit Salz, Pfeffer, Chiliflocken, Oregano, Parmesan und Trüffelöl würzen

TikTok-Rezept #4: Feta-Pasta

Wer die TikTok-Pasta noch nicht nachgekocht hat, verpasst ein wunderbares Wohlfühl-Pastagericht mit cremiger Soße. Und das Beste: Der Backofen übernimmt bei der Feta-Pasta das Kochen! Keine komplizierte Anleitung und kein langes Schnippeln – das macht das Nudelrezept zum perfekten Abendessen nach einem stressigen Arbeitstag.

Du brauchst für zwei Personen:

Einen Feta (250 g)

350 g Pasta deiner Wahl

3-4 Knoblauchzehen

Eine Packung Kirschtomaten (250 g)

Etwas Olivenöl

100 ml Zitronensaft und etwas Abrieb der Zitronenschale

Salz und Pfeffer

Basilikum zum garnieren

So geht’s:

Ofen auf 200 Grad vorheizen

Derzeit den Feta mittig in eine große Auflaufform geben

Kirschtomaten waschen und um den Feta geben

Knoblauchzehen schälen, mit dem Handballen Knoblauchzehen drücken, damit sie platzen und dazugeben

Zitronensaft und etwas Abrieb darüber geben

Alles mit einem Schwupps Olivenöl beträufeln

Salzen und pfeffern nach Geschmack

Für ca. 25 min backen

Pasta nach Packungsbeilage kochen, sodass die Pasta und der Feta gleichzeitig fertig werden

Pasta abgießen, Feta aus dem Ofen holen

Pasta dazugeben und alles vermengen, damit sich aus dem Feta und den Tomaten eine cremige Soße verbindet

Basilikumblätter waschen, zupfen und dazugeben

TikTok-Rezept #5: Green Goddess Salad

Die TikTokerin mit dem Namen Baked by Melissa wurde durch ihre Salatkreation, die übersetzt so viel wie grüne Göttin Salat heißt, bekannt in der App. Es handelt sich dabei um eine richtige Vitaminbombe mit knackigem Kohl und anderen superleckeren Gemüse. Das Coole: Der Salat schmeckt nicht nur so oder als Beilage, er eignet sich auch super als Dip zu Vollkorncrackern oder als Topping für ein Sandwich.

Du brauchst für eine große Schüssel:

200 g Weißkohl

60 g Gurke

4 Frühlingszwiebeln

20 g frisches Basilikum

20 g Babyspinat

2 Knoblauchzehen

1 kleine Schalotte

Saft von 2 Zitronen

50 ml Olivenöl

40 g Cashewkerne (oder andere Nüsse deiner Wahl)

1 TL Salz

2 TL Reisessig

So geht's:

Für das Dressing Spinat, Basilikum, Knoblauchzehen, Schalotte, Olivenöl, Cashews und Salz in einem Mixer oder Food Processor zu einer Masse mixen

Zitronensaft und Reisessig hinzugeben und noch drei Mal durchmixen

Für die Salatbasis Weißkohl hacken, Gurke würfeln und Frühlingszwiebeln klein schneiden

Dressing und Salatbasis gut miteinander vermengen – fertig!

TikTok-Rezept #6: Kylie Jenners berühmte Ramennudeln

Wir geben es zu: Optisch sehen Kylie Jenners Ramennudeln ein wenig langweilig aus, aber geschmacklich ist das TikTok-Rezept 1A. © Zoonar | JIRI HERA

TikTok Nudeln mal anders: Kylie Jenner hat nicht nur einen super Geschmack was Mode angeht, sondern auch bei Food! Mit ihrem super einfachen Abendessen-Rezept zeigt sie auch, dass es ihr nach einem langen Tag genau so geht wie uns: Bock auf Kochen ist da nicht so drin, es muss schnell gehen und trotzdem lecker sein. Und dank Kylie Jenners Trend-Rezept geht das in 10 Minuten. Wow!

Du brauchst für 2 Portionen:

2 Packungen Instant-Ramen (Hühnchen oder Rind)

2 TL Butter

2 TL Knoblauchpulver

2 Eier, verquirlt

So geht’s:

Ramennudeln nach Packungsanweisungen kochen

In einer Pfanne gekochte Ramennudeln und 1 TL vom Nudelwasser hinzufügen

Knoblauchpulver und Butter dazugeben und gut umrühren

Die verquirlten Eier dazugeben, rühren und circa 1 Minute köcheln lassen – fertig!

TikTok-Rezept #7: Marry Me Chicken

Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Ein ganz neues Level davon ist das virale Hühnchen-Gericht von TikTok, das übersetzt so viel wie "Heiraten-mich-Hühnchen" heißt. Dieses Abendessen soll so gut sein, dass jeder, der es isst sofort vor den Altar schreiten möchte. Dabei ist das Gericht nicht mal kompliziert und geht ganz einfach in einem einzigen Topf. Wir empfehlen Nudeln oder Reis dazu.

Du brauchst für einen Topf:

60 Gramm Mehl

Salz und Pfeffer

Knoblauchpulver

Paprikapulver

3-4 Hühnerbrüste

2 TL Pflanzenöl

2 TL Butter

3 Knoblauchzehen

250 ml Hühnerbrühe

250 ml Sahne

100 g geriebener Parmesan

Chiliflocken

Orgeano

Thymian

20 g sonnengetrocknete Tomaten (in Öl eingelegt)

So geht’s:

Mehl mit etwas Salz, Pfeffer, Paprikapulver und Knoblauchpulver auf einem Teller vermengen

Die Hühnchenbrüste gut unter fließendem Wasser abwaschen, trocken Tupfen und dann beidseitig in der Mehl-Gewürzmischung wälzen

In einer Pfanne Pflanzenöl und Butter erhitzen

Hühnchen für circa 4-5 Minuten pro Seite darin braten, bis sie goldbraun und durch sind

Knoblauch hacken und in der Pfanne mit dem restlichen Öl-Butter-Mix anbraten

Hühnerbrühe und Sahne dazugeben und bei niedrigerer Hitze köcheln lassen

Parmesan unterrühren und Soße eindicken lassen

Getrocknete Tomaten klein hacken und dazu geben

Mit Chiliflocken, Oregano und Thymian abschmecken

Hühnchen mit der Soße bedecken – und auf den Antrag warten

TikTok-Rezept #8: Pinke TikTok-Pasta

© Zoonar | Olga Sergeeva

Wir lieben Pasta, und TikTok liebt Pasta auch (was für ein Glück). Die leckersten Nudelrezepte lassen sich auf der Social-Media-App finden. Natürlich mögen wir die Varianten am liebsten, die ein schmackhaftes Essen UND wenig Aufwand kombiniert. Und diese Pastasoße muss man nicht mal kochen!

Das brauchst du für 2 Personen:

120 Gramm Pasta deiner Wahl

2-3 vorgekochte Rote Bete

2-3 Knoblauchzehen

1 rote Chilischote

1/2 Feta

Safte einer halben Zitrone

Etwas Saft von der Rote Bete (sammelt sich in der Packung)

4 EL Olivenöl

So geht's: