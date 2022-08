Abnehmen durch Schwimmen: Mit DIESEM Trick verlierst du jetzt im Sommer 2022 noch ein paar Kilos

Abnehmen durch Schwimmen: Das umfassende Work-out

Immer wieder und überall wird der Kalorienverbrauch beim Joggen gepriesen, doch Fakt ist: Die Fettverbrennung ist hierbei nicht am höchsten. Die Top-Fatburner spielen sich nämlich im Wasser ab. Übungen beim Aquafitness stehen ganz oben auf dem Treppchen, und ähnlich effizient ist das Abnehmen durch Schwimmen, bedingt durch einen hohen Kalorienverbrauch: Wer eine halbe Stunde Brustschwimmen schafft, verbrennt rund 260 Kalorien, wer ebenso lange krault, bringt es sogar auf 450 Kalorien. Beim Rückenschwimmen werden zusätzlich die Bauchmuskeln trainiert.

Anstrengend ist der Sport allerdings auch, denn Wasser hat eine höhere Dichte als Luft, was die Bewegung erschwert. Fettverbrennung und Muskelaufbau gehen Hand in Hand, wenn Sie durch Schwimmen abnehmen wollen. Neben der Stärkung aller Muskelgruppen hat der Sport außerdem positive Auswirkungen auf das zentrale Nervensystem, den Blutdruck und auf die kognitiven Fähigkeiten. Grund genug also, regelmäßig ins Schwimmbad zu gehen.

Mehr Kalorienverbrauch beim Schwimmen

Hat das Wasser eine Temperatur von 26 Grad, sind Körper und Wasser im wahrsten Sinne des Wortes auf einer Wellenlänge. Ist das Wasser hingegen wärmer oder kälter, verbraucht der Körper mehr Energie, um das Gleichgewicht herzustellen. Die Folge: Wasserratten nehmen schon ab, bevor sie die erste Bahn geschwommen sind. Im Schwimmbad beträgt die Wassertemperatur in der Regel zwischen 26 und 28 Grad, wer draußen schwimmt, muss oft mit kälterem Wasser auskommen. Der Vorteil: So verbrennt der Körper mehr Fett. Dadurch ist das Schwimmen zum Abnehmen doppelt effektiv.

Um innerhalb kurzer Zeit Gewicht zu verlieren, gilt ganz allgemein, dass Du zum Abnehmen viel Ausdauertraining und Muskeltraining betreiben musst. Der Puls muss immer wieder hochgetrieben werden, sonst schmilzt kein Fett. Da ist es auch ganz logisch, dass das Abnehmen durch Schwimmen gefördert wird. Doch alleine hilft es noch nicht. Parallel zum Sport muss die Ernährung umgestellt werden. Süßes, Chips und Weißmehl sind tabu. Stattdessen stehen viel Obst, Vollkornprodukte und Eiweiß auf dem Speiseplan.

Durch Schwimmen abnehmen mit einfachen Faustformeln

Auch wenn Du durch Schwimmen abnehmen willst, gilt die alte Weisheit: Schnell abnehmen bedeutet nicht, Gewicht im Allgemeinen, sondern vor allem Fett zu reduzieren. Gleichzeitig solltest Du aber Muskelmasse aufbauen. Ob Sie sich im Brust- oder Rückschwimmen versuchen oder lieber kraulen, ist ganz egal. Die Hauptsache ist, der Fettstoffwechsel kommt ordentlich in Gang. Damit der allerdings auf Hochtouren läuft, musst Du mindestens 40 Minuten schwimmen. Für das erfolgreiche Abnehmen durch Schwimmen solltest Du also lieber etwas langsamer machen, dafür aber länger durchhalten.

