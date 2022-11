Adventskalender 2022 im Test: Welche Marken lohnen sich wirklich?

Die besten Adventskalender 2022: Welche Marken lohnen sich wirklich?

Hast du auch schon mit den ersten weihnachtlichen Vorbereitungen begonnen? Noch nicht? Dann wird es aber höchste Zeit! Zumindest, wenn es um die wirklich wichtigen Dinge geht, die einem die Tage bis zum Weihnachtsmorgen versüßen. Ein Adventskalender darf daher auf keinen Fall fehlen und es macht durchaus Sinn sich schon jetzt zu überlegen, womit man seinen Liebsten oder sich selbst eine Freude macht.

Ob Schoki, Beauty oder mal etwas völlig Ausgefallenes – die Auswahl ist riesig und auch preislich variiert das Ganze enorm. So lassen sich einige Adventskalender schon für wenige Euro ergattern, während andere ein kleines Vermögen kosten. Doch für welche Adventskalender lohnt es sich, 2022 tiefer in die Tasche zu greifen? Wir zeigen dir die Top 5 und verraten außerdem, was drin ist – Achtung, Spoiler!

Die Weihnachtszeit kommt in großen Schritten auf uns zu: Habt ihr schon einen Adventskalender für 2022 gefunden? Nein? Hier findet ihr ein paar Tipps aus der taff-Redaktion. © golero

Adventskalender 2022: Die Top 3

Du weißt noch nicht, für welchen Adventskalender 2022 du dich entscheiden sollst? Wir haben die beliebtesten Adventskalender in diesem Jahr für dich zusammengestellt und geben dir einen Überblick über die wichtigsten Facts.

Just Spices Adventskalender

Preis: 105 Euro

Der würzige Adventskalender von Just Spices enthält ein Kochbuch, ein Special Edition Avocado-Topping sowie folgende 24 Gewürzmischungen:

Spekulatiusgewürz Ofengemüse Gewürzmix Scharfes Topping Ei-Topping Frikadellen-Gewürzmix Chai Latte Spice Stullen Spice Kaffeekuss Zucchini Gewürzmix Lasagne Gewürzmix Feta Gewürzmix Griechischer Salat Dressing Mix Kartoffel Allrounder Italian Allrounder Lachs Gewürz Tomaten Mozzarella Gewürz Mediterraner Gemüse Allrounder Apfel Zimt Oatmeal Spice Hähnchen Gewürz Bolognese Gewürz Knoblauchpfeffer Sour Creme Gewürz Asia Bowl Topping Avocado Topping (Special Edition)

Lindt Adventskalender

Preis: 25 Euro

Lindt bietet gleich mehrere verschiedene Adventskalender an, je nach Geschmack. Besonders cool und lecker ist der Lindt Hello Vegan Kalender, mit folgendem Inhalt:

6x Salted Caramel Ministick

6x Sweet & Salty Popcorn Ministick

5x Roasted Salty Almond Ministick

5x Cookie Ministick

2x Weihnachtsmänner

Happy Socks Adventskalender

Preis: 240 Euro

Der Happy Socks Adventskalender enthält 24 verschiedene Paar Socken, die sich auch hervorragend zum Verschenken eignen. Die Motive und Modelle variieren und sind eine bunte Mischung aus weihnachtlichen Socken, klassischen gepunkteten Socken sowie den Bestsellern der Saison. Die Socken bestehen aus 86% Baumwolle, 12% Polyamide und 2% Elasthan.

Die Top 3 Adventskalender für Frauen

Mac Adventskalender

Preis: 200 Euro

In Sachen Beauty zählt der MAC Adventskalender schon seit Jahren zu den beliebtesten Produkten und punktet vor allem in Sachen Optik. Aber auch der Inhalt kann sich sehen lassen:

Powder Kiss Single Eyeshadow "What Clout" Single Eyeshadow "Naked Lunch" Single Eyeshadow "Espresso" Dazzleshadow "Oh So Gilty" Paint Pot Cream Eyeshadow "Born to Beam" Liquidlast Liner "Point Black" Brow Set Clear Gel Technakohl Liner "Graphblack" Prep + Prime Lip Primer Matte Lipstick "Chili" Matte Lipstick "Russian Red" Lustreglass Lipstick "See Sheer" Powder Kiss Liquid Lipcolour "Mull It Over" Love Me Liquid Lipcolour "E For Effortless" Prep + Prime Essential Oils Grapefruit & Chamomile Stack Mascara "Stack Black" Lipstick "Mehr" Lipstick "Velvet Teddy" Lipglass "Nymphette" Lipglass "Spite" Lipglass Clear Strobe Cream "Pinklite" Fix+ Setting Spray Surprise

Purelei Adventskalender

Preis: 160 Euro

Schmuck-Fans aufgepasst, der Purelei Adventskalender lässt Träume wahr werden! Denn damit schenkt ihr euch selbst oder euren Liebsten 24 Tage lang eine besondere Kleinigkeit – die übrigens auch extra und ausschließlich für die Vorweihnachtszeit designed wurde und so nicht im Shop erhältlich sein wird. Und das auch noch zu einem guten Preis! Erst recht, wenn man sich den Warenwert von 735 Euro anschaut. Folgende Versionen sind verfügbar:

Silber

Gold

Rosegold

Dior Adventskalender

Preis: 480 Euro

Zu Weihnachten darf es ein wenig mehr Luxus sein? Dann lässt der Dior Adventskalender keine Wünsche offen! Der bunte Mix pflegt, duftet und bringt neuen Glanz in den vorweihnachtlichen Alltag – und sieht zudem auch noch wunderschön aus! Was drin steckt erfährst du jetzt:

J'adore Eau de Parfum

J'adore Parfum d’eau

Sauvage Eau de Toilette

Miss Dior Eau de Parfum

Miss Dior Blooming Bouquet

La Collection Privée Christian Dior Oud Ispahan

La Collection Privée Christian Dior Gris Dior

La Collection Privée Christian Dior Jasmin des Anges

Rouge Dior 999, samtiges Finish

Rouge Dior Balsam 000, satiniertes Finish

Rouge Dior 100, samtiges Finish

Dior Vernis 999

Diorshow Iconic Overcurl

Diorshow Maximizer 3D

Dior Prestige La Crème Haute Réparation

Dior Prestige La Micro-Huile de Rose Advanced Serum

Capture Totale Super Potent Serum

30 Montaigne Kerze

Thé Osmanthus Kerze

Ambre Nuit Kerze

Jardin d'Orangers Kerze

Gris Dior Körpercreme

Miss Dior Handcreme

Glücksstern als Weihnachtsdeko

Die Top 3 Adventskalender für Männer

Kalea Bier Adventskalender

Preis: 59,90 Euro

Auf der Suche nach einem Adventskalender voll mit Bier? Gar nicht so einfach bei der großen Auswahl! Wir haben uns für den Kalea Bier Adventskalender Edition "Deutschland" entschieden. Neben 24 Bieren (330ml) ist der Kalender außerdem mit einem passenden Tasting-Glas sowie einem Bewertungsbogen gefüllt, mit dem die Biere verglichen und vermerkt werden können.

Niederegger Adventskalender "Männersache"

Preis: 16 Euro

Nervennahrung können wir alle gut gebrauchen, insbesondere während der stressigen Vorweihnachtszeit! Da kommt der Niederegger Adventskalender doch gerade wie gerufen! Diese 24 süßen Kleinigkeiten erwarten dich:

6× Nougat mit Cashew

5× Lebkuchen

2× Weihnachtsmann

6× Classic

5× Whiskey-Cola-Trüffel

Babor

Auch wenn es morgens schnell im Bad gehen muss ist die richtige Hautpflege nicht zu unterschätzen! Genau hierfür ist der Unisex Babor Adventskalender perfekt, denn gerade in der kalten Jahreszeit braucht es auch mal den ein oder anderen Feuchtigkeits-Boost. Bei dem Inhalt handelt es sich um 24 verschiedene Ampullen, die sich ganz easy in die tägliche Bad-Routine integrieren lassen. Unter anderem die beliebte Hydra Plus, Active Night oder Stress Control.

Für welchen Adventskalender du dich dieses Jahr auch entscheidest: wir wünschen dir viel Spaß und eine schöne Adventszeit!

