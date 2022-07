Annemarie Carpendale: Hier hatte die taff-Moderatorin ihren ersten Kuss!

Der erste Kuss: Tausende wildgewordene Schmetterlinge im Bauch, jede Menge Herzklopfen und eigentlich gar keinen Plan, was man da überhaupt genau tut. Hach, der erste Kuss bleibt für immer in Erinnerung, diesen Moment vergisst man wohl nie. Auch taff-Moderatorin Annemarie Carpendale erinnert sich noch ganz genau an ihren ersten Kuss und verrät hier, wie ihr erstes Mal Knutschen abgelaufen ist…