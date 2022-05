Wann ist der Blutmond am besten zu sehen?

Ein „save the date“ gibt es für Mond-Fans am 16. Mai. Dann kommt es zu einer totalen Mondfinsternis – und damit auch zum Blutmond. Ein Farbspektakel, welches entsteht, wenn der Mond ganz in den Kernschatten der Erde eintritt. Das soll am 16. Mai um 5.28 Uhr der Fall sein, berichtet der „Bayerische Rundfunk“ (BR). Doch das Spektakel ist nur von kurzer Dauer: sechs Minuten später geht laut BR die Sonne auf und der Mond unter. Nur von Spanien oder Portugal oder noch weiter westlich aus, soll die Mondfinsternis demnach zu sehen sein. Einen Blick auf den Blutmond erhalten demnach auch all jene, die sich in Süd- oder Nordamerika oder auf dem Atlantik aufhalten.

Blutmond über Deutschland? Die besten Aussichten für die Mondfinsterni

Die besten Chancen auch von Deutschland aus einen Blick auf die Mondfinsternis zu erhaschen, zumindest für wenige Minuten, gibt es von einem hochgelegenen Ort bei wolkenfreiem Himmel. Eine weitere Möglichkeit: Noch ein paar Jahre warten. Denn bis zur nächsten Mondfinsternis, die auch von Deutschland aus gut zu sehen sein wird, dauert es noch eine ganze Weile: Laut „Südwest Presse“ findet die am 31.12.2028 und in der Nacht vom 21. auf 22.12.2029 statt.

Übrigens: den längsten Blutmond des Jahrhunderts gab es 2018 zu sehen.