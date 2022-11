Herbst-Lektüre 2022: Dieser spannende Psycho-Thriller ist jetzt perfekt für graue Novembertage

Klassiker, Fantasy, Thriller oder doch romantischer Liebesroman? Was darf es für dich sein? Hier sind unsere absoluten Buchfavoriten für den Herbst 2022:

Violeta

Hohe Berge

Die Rückkehr der Kraniche

Drachenbanner

I'm glad my Mom died

Fake - Wer soll dir jetzt noch glauben

Sturmhöhe

Die besten Reiseziele für den Herbst

Lesetipps im Herbst 2022: Diese 7 Bücher sind echte Geheimtipps

1. Violeta von Isabel Allende

Um was geht’s:

Der Weltbestseller-Autorin Isabel Allende (sie feierte im August ihren 80. Geburtstag!) überzeugt wie eh und je mit ihrem neuen Roman. Das Buch ist eine Hommage an ihre Mutter: Violeta wird 1920 geboren, als jüngste von fünf Geschwistern und stirbt 2020. Das Buch schildert ihr turbulentes Leben mit zahlreichen Liebesbeziehungen, der Weltwirtschaftkrise und Armut, tragischen Verlusten.

Violeta von Isabel Allende: Passt zu dir, wenn…

… du Bücher mit starken, inspirierenden Frauen magst. Der Roman ist mitreißend, traurig und herzerwärmend - große Gefühle sind beim Lesen garantiert. Und natürlich ist das Buch perfekt für dich, wenn du Fan von Romanen von Isabel Allende bist.

2. Hohe Berge von Silke Stamm

Um was geht’s:

Im gewaltigen Debütroman von Silke Stamm machen sich eine Frau und fünf Männer, einander unbekannt, als Gruppe auf, die Alpen zu überqueren. Schnee, Kälte und ein fragiles Gruppengefüge - denn nicht jeder der Teilnehmer kommt mit den Extrembedigungen der Wanderung klar. Als eine Lawine abgeht, wird die Gruppe vor eine neue Herausforderung gestellt.

Wetterprognose für den Herbst

Hohe Berge von Silke Stamm: Passt zu dir, wenn…

… du dein Buch keine Sekunde mehr weglegen möchtest und du Spannung willst, ohne einen Thriller zu lesen. Mitreisende Betrachtung menschlicher Beziehungen, der Angst zu Versagen und dem Miteinander unter schwierigen Umständen. Dieses Buch hat eine Sogwirkung bis zur letzte Seite.

Ein gutes Buch kann den Urlaub noch mehr versüßen! Ob Liebesroman oder Krimi: Wir stellen dir 7 Bücher vor, die perfekt für den Sommerurlaub sind. © Zoonar | Dasha Petrenko

3. Die Rückkehr der Kraniche von Romy Fölck

Um was geht’s:

Ein Familieroman, in dessem Zentrum drei Generationen von Frauen stehen. Grete arbeitet als Vogelwartin und wohnt schon immer hier, in den Marschländern von Norddeutschland. Sie kümmerte sich erst um ihre Tochter, dann um ihre pflegebedürfte Mutter. Doch mit ihrem 50. Geburtstag kommt die Möglichkeit, von ihrem Alltag auszubrechen. Doch mit einem Unfall ihrer Mutter kommt alles anders - und alte Wunden werden aufgerissen.

Die Rückkehr der Kraniche von Romy Fölck: Passt zu dir, wenn…

... du auf Romane mit imposanten Geschichten stehst, die keine Angst haben auch ernste Themen anzusprechen. In der Rückkehr der Kraniche geht es um Themen wie Älterwerden, unterfüllte Träume und dem (vielleicht) fehlenden Mut diese doch noch umzusetzen. Große Gefühle beim Lesen sind garantiert.

4. Drachenbanner von Rebecca Gablé

Um was geht’s:

Eine Liebesgeschichte in England von 1238: Adela und Bedric wachsen zusammen auf. Während sie für höheres bestimmt an den Hof des Köngis geschickt wird um einen Ritter zu heiraten, bleibt Bedric zurück und muss sich als Bauer abschuften - unter der gemeinen Herrschaft von Adelas Bruder. Er flieht vor der Unterdrückung nach London.Was er nicht weiß: Adela ist schwanger - von ihm!

Drachenbanner von Rebecca Gablé: Passt zu dir, wenn…

...du romantische Historienromane verschlingst und Lust auf eine verzwickte Liebesgeschichte hast.

5. I'm glad my Mom died von Jennette McCurdy

Um was geht’s:

Jennette McCurdy wuchs im Rampenlicht auf, war ein Disney-Channel-Star mit Hit-Serien wie "Cat & Sam" oder "iCarly". In ihrem autobiografischen Buch rechnet sie jetzt mit der Kinderschauspielerei und Hollywood ab. Sie berichtet über ihre Bulimie, ihr schwieriges Verhältnis mit Co-Star Ariana Grande und das Trauma, so früh der Brotverdiener der Familie zu sein. Und natürlich über ihr gestörtes Verhältnis zu ihrer Mutter - das bis zu ihrem Tod zwischen Liebe und Hass hin und herpendelte.

I'm glad my Mom died von Jennette McCurdy: Passt zu dir, wenn…

... du Lust auf die wohl ehrlichste Biografie eines Hollywood-Stars hast. Jennette McCurdy scheut sich nicht, auch ihre dunkle Vergangenheit zu erzählen. Das Leben des "iCarly"-Stars ist kein leichter Tobak und für niemanden, der leicht getriggert wird. Auch zu beachten: derzeit gibt es nur das englischsprachige Buch und Hörbuch zu kaufen. Alle, die sich das zutrauen sollten sich das Buch nicht entgehen lassen.

6. Fake - Wer soll dir jetzt noch glauben? von Arno Strobel

Um was geht’s:

Im Psychothriller wird Patrick beschuldigt, eine Frau misshandelt zu haben. Er hat ein Alibi - nur dummerweise ist sein Entlastungszeuge verschwunden. Und die beste Freundin des Opfers beschuldigt ihn schwer, obwohl er weder sie noch das Opfer gekannt hat. Doch als ein Video auftaucht, in dem man ihn und das Opfer zusammen sieht, ist die Unschuldsvermutung dahin. Wer soll Patrick jetzt noch glauben, dass er nicht der Täter ist?

Fake - Wer soll dir jetzt noch glauben? von Arno Stobel: Passt zu dir, wenn…

… du kein sanftes Gemüt hast und gerne Bücher liest, die dich so fesseln, dass du alles drum herum um dich vergisst, findet zumindest Thriller-König und Bestsellerautor Sebastian Fitzek (u.a. Der Augensammler). Das Buch kommt übrigens mit zwei verschiedenen Covern: Einmal mit dem "Fake"-Cover und einmal mit dem "Fakt"-Cover. Der Inhalt ist jedoch in beiden Versionen deckungsgleich, also keine Sorge beim Kauf.

7. Sturmhöhe von Emily Brontë

Um was geht’s:

Früher in der Schule hat man Klassiker wie Emily Brontës Sturmhöhe (englischer Titel: Wuthering Heights) für verstaubt gehalten. Doch mit einem Tee in der Hand auf dem Sofa erkannt man: Das Buch kam zwar 1847 heraus, hat aber nichts von seiner Erzählkraft eingebüßt. Sturmhöhe ist der einzige Roman von Brontë - und doch konnte sie sich ihren Platz in der Weltliteratur damit erkämpfen und wird mit in einem Atemzug mit Buchgrößen wie Jane Austen oder Oscar Wilde genannt. In Sturmhöhe sucht der hergezogene Lockwood Schutz vor einem Sturm und landet auf dem Anwesen Wutherin Heights der Familie Earnshaw. Hier wird ihm die tragische Geschichte der leidenschaftlichen Liebe zwischen Findelkind Heathcliff, der von der Familie Earnshaw aufgenommen wurde, und Catherine Earnshaw erzählt. Eine Liebe nicht ohne Verrat und Tragik.

Sturmhöhe von Emily Brontë: Passt zu dir, wenn

... du Liebesgeschichten liebst, vor allem diejenigen, die nicht unbedingt ein typische Happy End ansteuern. Düster, tragisch und fesselnd erzählt, wirkt Sturmhöhe eher aus dem jetzigen Jahrhundert als als ein "verstaubter Literaturklassiker".