Egal ob groß, klein, curvy oder gerade - unabhängig vom Körperbau oder der ethnischen Zugehörigkeit hat Kibbe das Konzept der Wertschätzung und des Akzeptierens der eigenen Körpermerkmale hervorgehoben. Anstatt kleine Frauen zu beraten, wie sie größer wirken können und schlanke Frauen, wie sie eine Sanduhrfigur vortäuschen können, setzt Kibbe darauf, den eigenen Körperbau besser zu betonen. Er fordert mit seinem Kibbe Body Type-Test dazu auf, sich selbst so zu lieben wie man ist und will dabei helfen, den individuellen Style zu finden.

Du hast herausgefunden, dass dein Kibbe Körpertyp klassisch ist? Wir geben dir Tipps, wie du deinen Typ am besten zur Geltung bringen kannst.

Merkmale des Classic Body-Type

Gekennzeichnet durch einen symmetrischen Körperbau, mit einer gleichmäßigen Knochenstruktur und sehr ebenmäßig verteilten Gesichtszügen. Eine Gesamtkombination der perfekten Balance zwischen Yin- und Yang. Deine Muskulatur ist laut der Kibbe Theorie sehnig und du bist weder besonders groß noch klein. Du hast eine kühle, aber gleichzeitig auch eine sehr faszinierende Ausstrahlung, die auf andere anziehend wirkt.

Stars, die dem Classic Body-Type angehören

Vermutlich kennst du die Schauspielerin Dakota Johnson aus dem Film Fifty Shades of Grey. Sie gehört genauso wie Selena Gomez und January Jones laut der Kibbe-Theorie zur Kategorie Classic. Und auch Priyanka Chopra passt zu den Merkmalen des klassischen Körpertypen. Sie sind natürliche Schönheiten und haben ausgeglichene Merkmale zwischen Yin- und Yang.

Auch die Creatorin und Fashioninfluencerin Shirin Altsohn entspricht dem Classic Body-Type:

Style-Tipp Classic Body-Type: Schnitte und Muster

Symmetrie ist bei deinen Looks das A und O! Das ist wohl der wichtigste Styling-Tipp, den man einem klassischen Kibbetypen geben kann. Deine gleichmäßigen Körperzüge sollten sich auf jeden Fall in deinen Outfits widerspiegeln. Mit asymmetrischen Schnitten oder Mustern würdest du deine natürliche Schönheit nur aus dem Gleichgewicht bringen.

Fun Fact: Studien belegen sogar, dass symmetrische Gesichter von Menschen automatisch bevorzugt und von Außenstehenden als schöner empfunden werden.

Style-Tipp Classic Body-Type: Gehe sparsam mit Farben um

Wenn es um die Farbe deines Outfits geht, solltest du dich als aller erstes fragen: Ist das nicht etwas too much? Das bedeutet auf keinen Fall, dass du dich ab jetzt monochrom anziehen solltest, achte lediglich darauf, keine allzu grellen Outfits anzuziehen. Du willst schließlich mit dem Outfit deinem Körper schmeicheln und deiner natürlichen Schönheit keinen zu starken Kontrast entgegensetzen.

Der Herbst ist deine Jahreszeit! Dem klassischen Kibbe Körpertyp entsprechen Erdtöne, dunkles Grün oder Weinrot am besten. Ein Match also zur herbstlichen Stimmung - dein Look sollte farblich perfekt zu den herabfallenden bunten Blättern passen.

Fashion No-Go’s Classic Body-Type

Alles, was im Überfluss ist, ist schlecht für den Classic! Versuche immer in Balance zu bleiben und deine Looks lowkey zu halten. Eleganz und Klasse beschreiben deinen Körpertyp am besten, kleide dich also dementsprechend.

Vermeiden solltest du:

Übermäßig lockere Kleidung

Außergewöhnliche Schnitte

Verzierungen, geraffte Kleidung und viele Taschen

Übermäßig scharfe Silhouetten und Muster, wie eckige Muster oder Karo

Classic, aber mit kantigeren Zügen? Dein Typ: Dramatic Classic - so stylst du ihn richtig

Dein Haupttyp ist der Kibbe Body Type Classic? Wenn der Dramatic oder Natural Typ bei deinem Testergebnis dazu auch hoch gepunktet hat, dann bist du der Typ Dramatic Classic. Bleibe dem Style des Classic treu! Du solltest lediglich ein paar kantige Details in deine Looks mit einbringen. Probiere es zum Beispiel mal mit größeren eckigen Ohrringen oder Schuhe mit Blockabsätzen zu einem Casual Look.

Classic, aber mit weicheren Zügen? Dein Typ: Soft Classic - so stylst du ihn richtig

Solltest du zu deinem Hauttyp Classic auch noch hoch bei dem Typ Romantic oder Gamine gepunktet haben, dann gehörst du zu dem Kibbe Körpertyp Soft Classic. Du hast den Look eines Classics mit ein wenig weicheren Rundungen. Dir stehen luftigere, lockerere Styles, wie lange Röcke. Gerade im Herbst sollte ein lockerer beiger Trenchcoat dein Go-To sein!

Style-Tipp Dramatic Body-Type: Qualität vor Quantität!

Du bist eine Naturschönheit! Anstatt immer dem neuesten Trend hinterherzujagen und haufenweise Fast-Fashion zu kaufen, solltest du auf qualitativ hochwertige Kleidung setzen. Man sieht Kleidung die Qualität zum einen an und außerdem hast du länger etwas von qualitativ hochwertigen Teilen. Üppige und schöne Stoffe sind ein wichtiger Teil deines dezenten Looks und geben deinem Outfit noch mehr Eleganz. Maßgeschneiderte Kleidungsstücke, seidiger Glanz und luxuriöse leichte Texturen, das ist es, was deinen Look so besonders macht. Deshalb brauchst du auch ansonsten keinen Schnickschnack!

Style-Tipp Dramatic Body-Type: Die perfekte Jacke

Besonders gut stehen dir schmale und gut sitzende Jacken mit einem glatten Umriss. Perfekt für den Herbst sind beispielsweise eng anliegende Lederjacken in grau oder schwarz. Auch Blazer sollten deinem Körpertyp hervorragend stehen und sind gerade für das Office mit Boots und einer Lederhose mega cool! Auch längere Jacken und Mäntel stehen dir super gut, sie sollten allerdings nicht zu oversized sein. Generell solltest du zu viele Details an deiner Jacke, große Schriften oder Fransen vermeiden.

Die amerikanische Schauspielerin January Jones sieht in ihrem eng geschnitten Look super cool aus!

Style-Tipp Dramatic Body-Type: Das perfekte Kleid und der perfekte Rock

Besonders gut stehen dir glatte und einfache Röcke und Kleider. Setze hier ebenfalls auf Minimalismus und klare Linien. Minimale Details, wie ein Taillengürtel geben deinem Look den gewissen Pep und werten ihn auf! Die Länge sollte moderat sein, also nicht zu kurz oder übermäßig lang. Auch weich gefaltete Röcke sollten deinem Kibbe Körpertyp gut stehen.

Herbst-Style: Kombiniere ein Mantel-Kleid mit Gürtel, Overknees und einer dezenten Tasche. Zum Ausgehen mit Freunden solltest du auf elegante Kleider setzen, die deine Figur zwar betonen, das Augenmerk aber auf deinem symmetrischen Gesicht belassen.

Dakota Johnson, die ebenfalls zum klassischen Kibbe-Typ gehört, zeigt auf ihrem Instagram-Account wie wunderschön man in einem schlichten schwarzen Kleid aussehen kann.

Style-Tipp Dramatic Body-Type: Die perfekten Accessoires

Elegant anstatt extrem ist auch hier das Motto. Wer hätte es gedacht? Deine Accessoires sollten ebenfalls clean geschnitten und nicht overloaded sein. Qualität wird sich auch hier auf jeden Fall zeigen! Setze bei Schuhen eher auf schmale Absätze, hochwertiges Leder oder schlichte Boots. Schnallen, Nieten etc. solltest du bei deinen Looks eher vermeiden. Im Herbst 2022 voll im Trend sind auch Overknees, greife dabei ebenfalls zu einer schlichteren Variante und verzichte auf Chunky Boots.

Keine Sorge, falls dein Kleiderschrank gerade absolut nicht der Beschreibung entspricht. Deinen einzigartigen Stil zu finden, sollte Spaß machen und das kann seine Zeit dauern! Ziehe das an, was dich glücklich macht und sich gut anfühlt. Der Kibbe Körpertyp und die passenden Styling-Tipps sollen dabei lediglich deine Style-Auswahl erleichtern und dein Körpergefühl verbessern. Was auch Spaß macht: Zu sehen, wie deine Outfit-Farben deine Umgebung beeinflussen.

