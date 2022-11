Ein Drink sagt mehr als tausend Worte

Man nehme ein halbes Glas Aufregung, einen Spritzer Vorfreude und eine Prise Nervosität und serviert das Ganze kalt auf Eis – fertig ist das erste Date in einer Bar. Bei schummrigem Licht und hoffentlich guten Gesprächen versucht ihr euch gegenseitig ein bisschen besser kennenzulernen. Aber nicht nur die gewählten Gesprächsthemen und die Körpersprache können dir eine ganze Menge über die Persönlichkeit deines Dates verraten. Auch die Drink-Bestellung gibt ziemlich konkrete Hinweise auf die Vorlieben deines Dates.

Was dein Lieblingsdrink über deine Bedürfnisse verrät

Ein spritziger Aperol, ein Glas Wein oder doch lieber nur ein Bier? Bei der Wahl unseres Drinks entscheiden wir in der Regel nach unserem individuellen Geschmack.

Psychologisch gesehen, sind unsere Geschmack-Vorlieben das Resultat unserer persönlichen Erfahrungen. Ob wir nun lieber zu süßeren oder herberen Geschmäckern greifen, kann mit unseren tiefsten Grundbedürfnissen zusammenhängen. So lassen sich neben Zitronensaft und Rohrzucker auch jede Menge Gefühle, Hoffnungen und Träume im Cocktailmixer finden.

Und wenn jemand eindeutige Schlussfolgerungen aus Drink-Bestellungen und Persönlichkeiten ziehen kann, sind das wohl Barkeeper:innen.

Die Geschmacks-Künstler:innen hinter dem Tresen haben schon so einige erste Dates beobachten dürfen und Zusammenhänge zwischen dem Lieblingsdrink und bestimmten Charakterzügen einer Personen ziehen können. Mit ihren Tipps kannst du im besten Fall schon bei der Getränke-Bestellung erkennen, ob ein Grund zur Flucht besteht oder du dich auf einen ersten Kuss freuen darfst.

Das sagt der Cocktail über den Charakter aus

1. Negroni

Gin, Campari und etwas Wermut – dieser Drink ist komplex und hat es in sich. Ähnlich wie die Person, die ihn trinkt. Der italienische Aperitif wird in der Regel von wahren Genießer:inenn bestellt, die mit beiden Beinen im Leben stehen.

2. Mojito

Sollte dein Date zu den Mojito-Liebhaber:innen zählen, kannst du dich auf jede Menge Positivität, Lebensfreude und Spontanität einstellen. Der erfrischende Cocktail wird häufig von offenherzigen und lebensfrohen Persönlichkeiten bevorzugt. Gleichzeitig könnte es schwer werden, hinter die Fassade deines Gegenübers zu blicken und herauszufinden, was er/sie wirklich denkt. "Lebe den Moment" ist wohl das Lebensmotto der Mojito-Liebhaber:innen.

3. Gin Tonic

Dein Date scheut sich nicht vor offenen Fragen und weiß genau, was er/sie will. Der herbe Longdrink gefällt vor allem Menschen, die zielstrebig ihre Träume verfolgen. Herausforderungen nehmen diese Persönlichkeiten als Chance wahr und lieben es, neues auszuprobieren. Gin-Tonic-Trinker:innen kannst du im Gegenzug mit derselben Offenheit begegnen und mit einer direkten Art besonders punkten.

4. Bier

Einfach, unkompliziert und ohne viel Schnick-Schnack. Biertrinker:innen sind besonders umgängliche und gesellige Typen. Sie erfreuen sich an den kleinen Dingen des Lebens und sind auch in Gesprächen ruhig und gelassen. Nervosität wirst du bei diesem Date vergebens suchen, denn Bier-Liebhaber:innen nehmen die Dinge, wie sie kommen. Lehn dich also entspannt zurück und lass dich auf das Gespräch ein.

5. Whiskey Sour

Peinliche Stille ist mit Whiskey-Sour-Trinker:innen so gut wie unmöglich. Dieser Drink wird von fast schon exzentrischen Persönlichkeiten bevorzugt, die garantiert immer eine spannende Geschichte auf Lager haben. Sie stehen gerne im Mittelpunkt und wissen, wie sie die Aufmerksamkeit auf sich lenken. Langweilig wird dieses Date auf jeden Fall nicht.

6. Wein

Egal ob süß, fruchtig oder trocken – Weintrinker:innen zählen in der Regel zu den nachdenklicheren Persönlichkeiten. Sie sind ein wenig verschlossener und meist ein wenig zu sehr von Logik beherrscht. Mach dich auf tiefgründigere Fragen und ernsthaftere Gespräche gefasst. Hinter den Weinliebhaber:innen verbergen sich in aller Regel jedoch liebenswerte Persönlichkeiten mit charmantem und zuvorkommendem Auftreten.

Geschüttelt, nicht gerührt. Das sollte nach eurem Date nicht nur auf eure Drinks, sondern auch auf eure Gefühlswelt zutreffen. Lasst euch auf euer Gegenüber ein und freut euch auf spritzige neue Eindrücke und berauschende Gespräche.

