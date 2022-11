Fashion-Trend: Diese Mäntel sind im Herbst & Winter 2022 total angesagt

Zugegeben, einige Shopping-Teile – und damit meinen wir nicht nur den ein oder anderen Fehlkauf – sind manchmal gar nicht so notwendig, wie wir im ersten Moment denken. Da kann es durchaus schon mal passieren, dass wir von allem ein wenig zu viel im Kleiderschrank haben ... wenn dem so ist, wird es ruhig mal wieder Zeit fürs Aussortieren!

Falls du noch auf der Suche nach einem guten Investment für den Herbst und Winter bist, legen wir dir die aktuellen Manteltrends ans Herz! Jede:r braucht mindestens einen Mantel, der sich wirklich gut anfühlt, mollig warm hält und perfekt sitzt. Es gibt kaum etwas Besseres, dass einen durch die ungemütlichen Tage zur dunklen Jahreszeit bringt! Und im besten Fall begleitet dich das Trend Piece gleich über mehrere Jahre hinweg!

Übrigens: Fragst du dich, wie viele Mäntel genug sind? Expert:innen raten zu drei verschiedenen Mänteln, die dich im Herbst und Winter begleiten. Die Modelle sollten je nach Anlass und Wetter variieren, damit du bestens auf alles vorbereitet bist!

Die schönsten Mantel-Trends für den Herbst 2022

Eines können wir schon mal verraten: Alle Trend-Pieces für 2022 vereinen Style und Funktion, auf die ein oder andere Weise. Welche Manteltrends du dir nicht entgehen lassen darfst, erfährst du jetzt.

1. Mantel-Trend: Dopamin Dressing

Bunt, knallig und extrovertiert – so lässt sich dieser Manteltrend wohl am besten beschreiben. Noch nie etwas von Dopamin Dressing gehört? Beim Anblick solcher Farben schüttet der Körper automatisch jede Menge Glückshormone aus, die wir insbesondere zur tristen Jahreszeit unbedingt brauchen. Gesundheitlich kann es sowohl psychisch als auch physisch im Herbst schon mal hart werden, das kennen wir wohl alle... Winter-Blues hier, Erkältung da und zu allem Überfluss auch noch die fehlende Sonne.

Setz' dich dem Ganzen entgegen und verschönere nicht nur dir, sondern auch anderen den Herbstspaziergang mit einem Mantel in knalligen Farben wie Pink, Orange, Blau oder Grün. Wir können uns einfach nicht satt sehen!

Der Dophamin Look steht übrigens auch bei den Pullover-Trends 2022 ganz oben auf der Liste.

2. Mantel-Trend: Trenchcoats

Model und Influencerin Masha Lobanova zeigt uns, wie cool der Trench Coat mit Boots aussehen kann:

Schon wieder Trenchcoats? Unbedingt! Dieser Mantel-Klassiker darf auch 2022 auf keinen Fall fehlen, denn kaum ein Modell ist so elegant und lässig zugleich. Besonders toll ist die Variantenvielfalt in dieser Saison, bei der sich alles um die Liebe zum Detail dreht. Klassische Schnittformen erhalten dank tollen Materialien ein Upgrade oder werden mit Farbakzenten, Prints und Ziernähten zu echten Hinguckern. Außerdem lässt sich so ein Trenchcoat auch zu ziemlich jeder Gelegenheit tragen. Was wollen wir mehr?

3. Mantel-Trend: Fake-Ledermäntel

Ob Kleider, Hosen oder Shirts – die Modehäuser haben schon seit einer ganzen Weile das Trendmaterial wieder für sich entdeckt. Und das aus gutem Grund, schließlich bringt Leder immer einen coolen Look mit sich, der sich vielseitig stylen lässt. Gleiches gilt natürlich auch für Mäntel, aber in der veganen Version! Fake Ledermäntel sehen täuschend echt aus, fühlen sich ganz toll an und halten ewig. Es gibt also keinen Grund, warum wir noch auf Echtleder setzen sollten, insbesondere den Tieren zu Liebe!

Du willst mehr über nachhaltiges Shoppen und Stylen erfahren? Wir haben für dich alle Infos zum Thema Fair Fashion zusammengefasst.

4. Mantel-Trend: Puffer Coats

Du steckst mitten in den Vorbereitungen für die Expedition "Der Winter naht" und bist noch auf der Suche nach dem richtigen It-Piece, das genauso praktisch wie stylisch ist? Dann legen wir dir die Puffer Coats ans Herz! Die ersetzen nun die aus der Mode gekommenen klassische Daunenjacken und unterscheiden sich hinsichtlich Länge sowie verwendeter Materialien. Denn immer mehr Brands setzen auf synthetische Fasern und vegane Alternativen. Diesen Herbst und Winter sind besonders schwarze markante Modelle angesagt, aber auch auf knallige Farben à la Dopamin Dressing wollen wir keinesfalls verzichten.

Unsere Moderatorin Needa Peemüller macht's vor und rockt den puffy Look:

5. Mantel-Trend: Maxi Coat

Maximalist:innen aufgepasst, es ist Maxi Coat Saison! Egal ob Wollmantel, Puffer Coat oder Parka – Mäntel kommen jetzt in Überlänge. Besonders cool sieht das Ganze mit angesagten Statement Boots aus wie zu Beispiel Chunky Boots, Cowboy Boots oder Overknees. Noch ein Tipp: An Regentagen kann es unter Umständen klug sein, deinen Maxi Coat hängen zu lassen, wenn er beispielsweise aus Wolle oder einem anderen weniger robusten Material besteht.

Influencerin Hannah Whiting kombiniert den Maxi Coat cool mit Baseball Cap und Loafern: