Handlesen 2022: Dieses Geheimnis verrät der Venusring über deine Beziehung

Händen werden seit jeher eine besondere Bedeutung zugeschrieben. Aus ihnen soll sich die Zukunft und das Schicksal ablesen lassen können. Schon die alten Griechen meinten, den Charakter eines Menschen in der Hand zu erkennen. Der Philosoph Aristoteles war sogar davon überzeugt, dass die Hand eines Menschen seine Seele wiederspiegelt.

Handlesen: Das verrät eure Handfläche über Zukunft, Liebe und Glück

In den Händen zu lesen ist gar nicht so schwer, probiert es einfach aus! Ihr werdet überrascht sein, welche besondere Bedeutung jede Linie hat. Linkshändern liest man aus der linken Hand, bei Rechtshändern wirft man einen Blick auf die Linien der rechten Handinnenfläche. Die Form der Handlinien ist kein Zufall, ihr habt sie seit der Geburt. Und sie können sich auch im Laufe des Lebens anpassen.

Jede Linie hat ihre eigene Bedeutung. Um die breiten Linien erkennen und deuten zu können, haltet die Handinnenfläche flach und mit gespreizten Fingern nach oben. Die feinen Linien erkennt ihr am besten, indem ihr die Hand etwas krümmt. Beim Handlesen ist nicht nur die Ausrichtung von Bedeutung, auch die Tiefe und Abzweigungen der Linien.

© Fotolia / snyGGG

Venusring

So verheißungsvoll der Name, so vielversprechend ist auch die Bedeutung hinter dieser Linie. Der Venusring verbindet Ring- und Mittelfinger sprichwörtlich mit einem Ring bzw. Bogen und verrät eure Tendenzen in Beziehungen und Partnerschaft. Hattet ihr schon mehrere Beziehungen? Dann können mehrere Ringe zu erkennen sein. Musstet ihr schon eine Trennung erfahren? Dann zeigt sich die Linie unterbrochen. Ist der Venusring relativ gerade, steht dies für eine glückliche Beziehung. Sind Abzweigungen zu erkennen, dann tendiert ihr dazu, euch vom Partner abhängig zu machen. Ist der Venusring kettenförmig, neigen eure Partnerschaften dazu, schwierig oder turbulent zu verlaufen.

Liebeslinien

Diese Linie steht für die Anzahl der echten Liebesbeziehungen in eurem Leben. Je mehr Linien ihr erkennen könnt, desto mehr Beziehungen sind euch im Leben vorherbestimmt. Die Höhe der Linie gibt den Zeitpunkt einer festen Partnerschaft an. Ist die Linie näher zur Herzlinie gerichtet, geht ihr Beziehungen in jungen Jahren eures Lebens ein. Ist die Linie näher am kleinen Finger, gibt dies einen Hinweis darauf, dass Beziehungen erst später in eurem Leben eintreten. Unterbrochene Liebeslinien stehen für Trennung bzw. Neuanfang. Die Mitte zwischen dem kleinen Finger und der Herzlinie gibt euer 30. Lebensjahr vor.

Sonnenlinie

Die Sonnenlinie steht sprichwörtlich für Wärme und Anziehungskraft. Nicht jeder Mensch hat eine, doch wer die Linie der Sonne in seiner Handinnenfläche findet, der kann sich freuen. Ist sie bei euch besonders ausgeprägt? Dann zählt ihr zu den Menschen, die erfolgreich, beliebt und außerordentlich auf ihre Mitmenschen wirken und besonders von diesen bewundert werden. Ist eure Sonnenlinie schon an der Handaußenkante zu erkennen, neigt ihr gerne mal zu Instabilität und Launen. Diese Handlinie kann aber auch ein Hinweis auf verschiedene Wohnorte sein, an denen ihr im Laufe eures Lebens Zeit verbringt. Wer keine Sonnenlinie in seiner Hand erkennen kann, braucht tendenziell mehr Mühen, um Erfolg und Lorbeeren im Leben zu ernten.

Herzlinie

Die Herzlinie steht für das Glück in der Liebe. Je stärker sie bei euch zu erkennen ist, desto glücklicher können Beziehungen in eurem Leben verlaufen. Zeigt die Herzlinie Unterbrechungen, deutet dies auf schwierige Partnerschaften mit möglichen Enttäuschungen hin. Reicht die Spur nur bis zum Mittelfinger, sind es meist Menschen mit einem kontrollierten Charakter. Ist eure Herzlinie tief und sehr rot? Dann seid ihr leidenschaftliche Menschen mit einem großen Herz. Neigt ihr zu eifersüchtigen Gefühlen, ist eure Herzlinie meist extrem lang, gerade und tief liegend.

Kopflinie

Seid ihr der pragmatische und analytische Typ? Dann scheint eure Kopflinie besonders ausgeprägt zu sein. Zeigt sie sich als tiefe Spur und ist gut zu erkennen, deutet es auf eine hohe Intelligenz und gute Konzentrationsfähigkeit hin. Wenn ihr Verästelungen erkennen könnt, die nach oben verlaufen, spricht dies für einen fantasievollen und kreativen Charakter. Je gerader der Verlauf eurer Herzlinie ist, desto rationaler tickt ihr und desto mehr geht ihr Dinge sachlich und mit dem Verstand in eurem Leben an.

Lebenslinie

Die Linie des Lebens ist eine starke Linie und steht für Energie und Lebenskraft. Achtet genau auf ihren Verlauf: ist die Lebenslinie breit, deutet es auf ein gutes Immunsystem hin. Erkennt ihr Unterbrechungen in der Linie, könnte es ein Hinweis auf einschneidende Veränderungen in eurem Leben sein. Und Vorsicht: Die Lebenslinie steht nicht für eure Lebenserwartung, sondern vielmehr für eure körperliche Fitness und euer Wohlbefinden.

Schicksalslinie

Diese Linie steht für entscheidende Eigenschaften, die eure Persönlichkeit ausmachen. Je stärker sie in eurer Hand ausgeprägt ist, desto zielstrebiger, disziplinierter und durchsetzungsstärker seid ihr. Unterbrechungen in der Schicksalslinie stehen für Veränderungen im Leben, wie beispielsweise verschiedene Jobwechsel. Zeigt sich eure Schicksalslinie als lange Spur, sollt ihr früh auf eigenen Beinen stehen wollen. Ist die Linie kürzer, seid ihr eher der unsichere Typ, bei dem die Selbstständigkeit verspätet eintritt. Fehlt die Schicksalslinie ganz, neigt ihr eher dazu, euch nicht festzulegen zu wollen und Dinge im Leben ungeplant anzugehen.

Raszetten

Der Name mag nicht so spannend klingen, jedoch stehen diese Linien in eurer Hand für das große Ganze, das Leben allgemein. Wie stark ausgeprägt sind sie bei euch? Erkennt ihr die Raszetten als tief liegende und lang verlaufende Linien, deuten sie auf ein glückliches und gesundes Leben hin. Wenn sie eher schmal und blass erscheinen, könntet ihr zu einer instabilen Gesundheit neigen. Möglicherweise zeigen sich auch Unterbrechungen innerhalb der Raszetten, die auf private Herausforderungen in eurem Leben hinweisen wie Krisen in der Beziehung. Seht ihr Ausläufer in Richtung eures Daumenballens (Venusberg), so könnt ihr euch zu den leidenschaftlichen Menschen zählen. Mögliche Raszetten-Linien zur Außenkante (Mondberg) sind eher bei den Unternehmungslustigen unter euch zu finden. Viel Spaß beim Handlesen!

