Wetter im Juli 2022: Hitze, Unwetter und über 40 Grad möglich

Im Juli solltest du den Regenschirm sicherheitshalber lieber öfter mitnehmen. Die Wetter-Experten:innen sagen voraus, dass der Juli 2022 ziemlich nass ausfallen könnte, vor allem im Norden von Deutschland. Auch im Südosten sind viele Regenschauer sehr wahrscheinlich. Es wird in Deutschland eine Durchschnittstemperatur von 17 -18 Grad erwartet. Zur Einordnung: Im vergangenen Jahr lag die Durchschnittstemperatur bei 18,3 Grad.

Nach einem kühlen und regnerischen Juli-Start, steigen die Temperaturen Mitte Juli (ab dem 11. Juli) allerdings wieder hoch – und zwar so richtig. Es kommt eine heftige Hitzewelle auf Europa zu! In manchen Regionen in Mitteleuropa werden sogar Temperaturen über 45 Grad Grad erwartet, da die Sahara-Luft bis dorthin zieht. Berechnungen des globalen Wettervorhersagemodells GFS ergeben, dass es in Teilen von Nordrhein-Westfalen in der Woche ab dem 18. Juli sogar bis zu 46 Grad werden könnte. Aber nicht nur in Nordrhein-Westfalen wird geschwitzt. Der deutsche Wetterdienst erwartet in der Woche ab dem 18. Juli eine starke Hitzewelle für fast alle Bundesländer in Deutschland. Im Südwesten sind teilweise Temperaturen von etwa 38 Grad möglich, gerechnet wird aktuell aber mit 30 bis 36 Grad. Und auch im Norden von Deutschland werden die Temperaturen laut Wetterprognose auf bis zu 33 Grad ansteigen.

Wetter August 2022

Der August wird laut dem Wettermodell dafür überdurchschnittlich hitzig und trocken. Die berechnete Durchschnittstemperatur liegt für den August 2022 aktuell bei 17 - 18 Grad. Das ist ca. 1-1,5 Grad wärmer als im Durchschnitt. Zudem könnte der August laut den Meteorologen:innen zu trocken ausfallen. Grundsätzlich gilt allerdings: Während der Sommermonate muss man immer mit Unwetter rechnen. Denn die Hitze entlädt sich teilweise in heftigen Gewittern. Unvorhergesehene und teilweise starke Sommergewitter sind für den August üblich.

Wetter September 2022

Im September 2022 werden Temperaturen von minimal 12 bis maximal 20 Grad erwartet. Der September ist in Deutschland grundsätzlich milder als der Juli und der August. Deshalb: Lieber etwas zum Überziehen mitnehmen, vor allem abends. Mit viel Glück könnten wir im September aber noch einig herrlichen Sommertage abbekommen. Den Regenschirm solltest du trotzdem immer parat haben. Die Experten:innen gehen im Moment von 3 bis 8 Regentagen im September 2022 aus.

Übrigens: Das Langfristmodell für das Wetter gibt nur eine Prognose ab, sie können das Sommerwetter natürlich nicht exakt vorher berechnen. Es gibt also noch Hoffnung, dass wir auch im Juli und August noch vor viel Regen und grauen Tagen verschont bleiben und die Sonne sich doch häufiger blicken lässt, als vorhergesagt. Daumen drücken!

