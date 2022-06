Horoskop 2022: Diese 6 Sternzeichen finden im Sommer die große Liebe

Na, bei wem werden wohl die Schmetterlinge im Bauch endlich zum Leben erweckt? Gleich sechs Sternzeichen haben im Sommer die große Chance auf den Liebes-Jackpot. Denn dank der richtigen Konstellation der Planeten stehen die Sterne in Sachen Liebe voll auf ihrer Seite. Finde heraus, ob du zu den Glücklichen gehörst…

Widder

Im Juli oder in der zweiten Augusthälfte bekommt das Sternzeichen Widder ordentlich Herzklopfen. Von Liebe auf den ersten Blick kann man allerdings nicht sprechen. Es wird seine Zeit brauchen, bis es endlich bei dir Klick macht. Vielleicht ist dieser Mensch sogar jetzt schon in deinem Leben? Gut möglich. Für Widder wird es in dieser Situation wichtig sein, auf das eigene Bauchgefühl zu hören. Wenn du das tust, wirst du den oder die Richtige garantiert erkennen. Außerdem sollten Widder ihre Angst vor einer Beziehung ablegen. Lass dich auf deine Gefühle ein und mach es dir selbst nicht so kompliziert.

Übrigens: An diesen Signalen erkennst du, dass du verliebt bist

Löwe

Auf die Löwen wartet im Juli eine schicksalshafte Begegnung, die alles auf den Kopf stellen könnte. Es wird wahrscheinlich einer dieser Momente, in denen man mit überhaupt nichts rechnet und es dann auf einmal unerwartet Boom macht. Dieses "Boom" könnte tatsächlich auch auf Löwen zukommen, die bereits in einer festen Beziehung sind und nach der neuen Begegnung anfangen, ihre Partnerschaft zu überdenken. Dafür sollten vergebene Löwen sich unbedingt Zeit nehmen und nicht unüberlegt und voreilig handeln.

Jungfrau

Menschen im Sternzeichen Jungfrau werden den Sommer erstmal in vollen Zügen genießen und bis Anfang August keinen Kopf für die Liebe haben. Doch danach stehen die Chancen richtig gut, dass die "Liebe auf den ersten Blick" anklopft und dich von den Socken haut. Lass dich darauf ein und habe keine Angst, Gefühle zu zeigen. Wenn du ehrlich bist und deine Emotionen rauslässt, wird dir das beim Erobern deines/r Seelenverwandten helfen. Aber auch wenn ihr eure Beziehung langsam aufbaut, solltest du keine Scheu haben, deine Gefühle zu zeigen.

Du brauchst Ideen für das erste Date? Hier haben wir einige für dich

Zwillinge

Bei Zwillingen deutet in diesem Sommer alles darauf hin, dass eine alte Flamme wieder neu entfachen könnte. Gut möglich, dass du jemanden wieder triffst, den du seit Jahren nicht gesehen hast und es nun überraschenderweise zwischen euch Klick macht. Es könnte aber auch passieren, dass sich dein/deine Ex wieder meldet und ihr beiden ein neuen Versuch startet. Ob das gut gehen kann? Die Planetenkonstellation begünstigt jetzt auf jeden Fall einen zweiten Anlauf mit einem Menschen aus deiner Vergangenheit.

Zurück zum/z Ex? Lese hier, wann es Sinn macht und wann nicht

Waage

Du wirst Ende August sehr wahrscheinlich jemanden treffen, der dein Herz sofort höher schlagen lässt. Trau dich, den ersten Schritt zu machen und flirte drauf los. Es wird funktionieren! Diese neue aufblühende Beziehung verspricht sehr leidenschaftlich und intensiv zu werden – all die schönen Glücksgefühle, die du so lange vermisst hast. Deshalb habe kein schlechtes Gewissen, wenn du viel Zeit mit deinem Schatz verbringen willst. Deine Freunde werden für dein neues Liebesglück Verständnis haben.

Wassermann

Mitte Juli wird der Wassermann auf einen neuen Menschen treffen und danach erstmal überfordert und unsicher sein. Hm, finde ich sie oder ihn wirklich gut? Kann das mit uns überhaupt funktionieren? Es werden nach diesem Treffen viele Fragen in deinem Kopf aufploppen. Aber die Zweifel sind unbegründet und die Antworten auf all deine Fragen wirst du schon bald nach dem ersten Kennenlernen bekommen: Ja, du wirst dich verlieben. Und ja, es kann funktionieren. Diese ungewöhnliche Begegnung wird der Start für eine aufblühende Liebe, die all deine Sehnsüchte erfüllt.

Das könnte dich auch interessieren:

Oh oh, diese Sternzeichen gehen häufig fremd

Liebeshoroskop: Diese Sternzeichen passen zusammen

Die 25 schönsten Liebeserklärungen und Liebestexte