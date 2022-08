Sie strahlen von innen heraus und wenn sie in den Raum kommen, drehen sich alle Gesichter zu ihnen herum. Denn für ein paar Sternzeichen stehen die Sterne nun in einer Konstellation, die ihnen eine super sexy Ausstrahlung vermittelt – da kann keine/r widerstehen!

Das sind die Sternzeichen, die diesen Sommer besonders sexy und anziehend wirken:

Zwillinge

Schütze

Jungfrau

Fische

Sommerzeit ist Flirtzeit! Die oben genannten Sternzeichen haben es in den Sommermonaten besonders leicht und wirken auf andere Menschen in ihrem Umfeld wahnsinnig sexy. Ihre Ausstrahlung zieht alle in den Bann und wirkt sich positiv auf ihre eigene psychische und physische Gesundheit aus. Egal ob auf einer Party betreten, am See oder im Cafè: Diese Sternzeichen werden jetzt ständig angeflirtet und sollten sich unbedingt beim Flirten mehr trauen und nichts anbrennen lassen.

Sternzeichen Zwilling

Intelligent, leidenschaftlich und dynamisch: das zeichnet das Sternzeichen Zwilling aus. Er kann im Sommer 2022 genau diese Eigenschaften perfekt nach außen tragen und wirkt wahnsinnig sexy und fesselnd. Zwillinge sind bekannt für ihre zwei Seiten, die sie der Welt, je nach Stimmung zeigen können. Basierend auf der Stimmung und Energie, die Zwillinge wahrnehmen, passen sie sich an Situationen an und zeigen sich stets von ihrer Schokoladenseite.

Das Sternzeichen ist erstaunlich gut darin, Smalltalk zu führen, aber auch tiefgründige Gespräche. Der Zwilling ist eines der emotional intelligentesten Zeichen des Tierkreises und kann diesen Sommer nicht nur äußerlich, sondern gerade auch in Gesprächen durch seine emotionale Intelligenz wahnsinnig sexy rüberkommen. Vor allem Anfang August und Mitte/Ende September sind Zwillinge unwiderstehlich und werden ständig angeflirtet. Lass dir das nicht entgehen, genieße die Aufmerksamkeit und lass dich dich mal von anderen erobern.

Sternzeichen Schütze

Schützen sind gerade deshalb so attraktiv, weil sie das Leben so wahnsinnig leicht und locker sehen. Ihre mitreißende und positive Einstellung dem Leben gegenüber macht Schützen diesen Sommer total sexy. Sie können leicht eine/n potenzielle/n Liebhaber:in umwerben und ihn oder sie schwach werden lassen. Ihre Brillanz liegt in ihrem Verlangen nach Wissen und ihrer Fähigkeit, Menschen mit ihrer hilfsbereiten Einstellung zu beeinflussen. Sie sind aufrichtig mit denen, die ihre Liebe und ihren Respekt verdient haben.

Aber nicht nur das: Diesen Sommer sind Schützen total im Fitness-Wahn und können auch durch körperliche Attraktivität punkten. Das macht sie super sexy und zum anbeißen heiß. Stürze dich also im Sommer 2022 ruhig selbstsicher ins Dating-Getümmel und traue dich ruhig, beim Flirten den ersten Schritt zu machen.

Sternzeichen Jungfrau

Als jemand mit einer Liebe für Makellosigkeit und Exzellenz achten Jungfrau-Geborene sehr auf ihr Aussehen. Sie bestechen diesen Sommer durch perfekt abgestimmte Outfits und einen tollen Style, der alle vom Hocker haut. Die Attraktivität von Jungfrauen hängt auch mit körperlicher Aktivität zusammen: Jungfrau-Männer und -Frauen lieben es, zu trainieren und Dinge zu tun, die sie körperlich fit und sexy halten.

Das Sternzeichen gehört mitunter zu den leidenschaftlichsten Sternzeichen, besonders in einer privaten Szene. Solange der/die Date-Partner:in einer Jungfrau zuverlässig und geduldig ist, sind sie selbstlose Geber und bemühen sich immer darum, die Menschen um sie herum glücklich zu machen. Das macht die Jungfrau zu einem der heißesten und attraktivsten Tierkreiszeichen, die besonders Mitte und Ende August mit ihrem Charme alle in den Bann ziehen.

Sternzeichen Fische

Fische sind freundliche, fürsorgliche, nachdenkliche und intuitive Menschen, die ständig bereit sind, eine helfende Hand zu reichen. All dies lässt Fische zu den attraktivsten Sternzeichen zählen. Achtung: ihre sexy Augen vernebeln diesen Sommer zudem die Sinne von so einigen Flirt-Kandidaten:innen.

Das Sternzeichen Fische gilt als das Sternzeichen mit den schönsten Augen. Also, immer beim Flirten daran denken: Deine Augen können die Aufmerksamkeit anderer fesseln und das Interesse schon bei einem kurzen Blickkontakt wecken. Suche deshalb diesen Sommer bewusst den Blickkontakt, wenn du jemanden interessant findest. Sei nicht zu schüchtern, vertraue mehr auf deine anziehende Wirkung auf andere und schon wirst du (vor allem ab Anfang August) zum Flirt-Profi mit einer ziemlich hohen Erfolgsquote.