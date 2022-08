Liebeskummer Horoskop 2022 - Oh nein: DIESEM Sternzeichen wird im August 2022 das Herz gebrochen

Zur Liebe gehört es leider dazu, dass sie uns ab und zu mal das Herz bricht. Solltest du zu einem der Sternzeichen gehören, die in diesem Sommer wohl eher kein Glück in der Liebe haben, dann lass den Kopf bitte nicht hängen. Das Leben als Single kann vor allem in den heißen Monaten auch ganz schön viel Spaß machen. Diese 5 Sternzeichen können im Sommer 2022 mit Liebeskummer rechnen:

Stiere binden sich grundsätzlich nicht leicht, haben sie allerdings die wahre Liebe gefunden, dann sind sie treu und stehen voll und ganz hinter ihrer Beziehung. Deshalb trifft es sie umso härter, wenn sie von jemandem, der/die ihnen nahesteht belogen werden. Und genau das steht dem bodenständigen Stier Ende Juli oder Anfang August bevor. Sie werden eiskalt angelogen und deuten das als Vertrauensbruch und Verrat. Es ist gerade in dieser Zeit besonders wichtig, den Fokus auf der Zukunft zu behalten. Denn ab September wird es dem Stier wieder warm ums Herz.

Krebs

Krebs geborene sind sensibel, emotional und brauchen jemanden an ihrer Seite, der sie in den Arm nimmt und für sie da ist. Dadurch stürzen sie sich auch mal schnell Hals über Kopf in Sachen, die ihnen eigentlich nicht gut tun und sie mit einem gebrochenen Herzen zurücklassen. Im Juli steht dem Sternzeichen Krebs eine bittere Enttäuschung bevor, die der Krebs erstmal verkraften muss und die für schlimmen Liebeskummer sorgen kann. Allerdings hält dieser nicht sehr lange an und die Krebse können sich schon Ende August auf ein Liebes-Comeback freuen, das sie von den Socken haut. Deshalb: Nicht aufgeben und Dating-Apps wie Lovoo und Tinder nicht aus Frust löschen.

Skorpion

Menschen mit dem Tierkreiszeichen Skorpion sind durchsetzungsfähig und leidenschaftlich. Sie sind aber auch für ihre gelassene Art bekannt und Eifersucht steht eigentlich nicht in ihrem Vokabular. Allerdings gehen die Skorpione eine Beziehung nur mit großer Vorsicht ein, denn das Sternzeichen braucht viel Zeit, um Vertrauen und Respekt gegenüber dem Partner oder der Partnerin aufzubauen. Solltest du kürzlich jemanden kennengelernt haben, dann mach dir bitte keine großen Hoffnungen auf eine ernsthafte Beziehung. Denn Achtung, diese Person könnte es nicht hundertprozentig ernst mit dir meinen und dich am Ende sogar knallhart ghosted! Lass dich nicht verarschen, lieber Skorpion. Und versinke nicht im Selbstmitleid, denn es wird eines Tages jemand kommen, der deinen Wert erkennt und dich so liebt wie du bist.

Fische

Fische werden diesen Sommer erst einmal in vollen Zügen genießen. Es kann gut sein, dass die Fische sich Feuer und Flamme verlieben (über eine Dating App vielleicht?) oder es im Juli super in ihrer Beziehung läuft. Doch spätestens im September kommt es sehr wahrscheinlich zu einer Erschütterung und der loyale und äußerst fürsorgliche Fisch wird etwas länger brauchen, um darüber hinweg zu kommen. Denn das Aufsammeln der Scherben nach so einem Herzensbruch kann einige Zeit dauern. Vor den Schmerzen wegschwimmen bringt aber nichts! Dadurch hält die Trauer nur länger an und ist umso schlimmer, wenn man sich ihr schlussendlich stellt. Eigentlich glaubt das Sternzeichen Fische an die ewige Liebe und dieser Herzensbruch kann die Illusion von einem Happy End zerstören. Stay Positive! Es kommen auch wieder bessere Zeiten auf dich zu.

Steinbock

Den Steinbock zeichnet vor allem Pflichtbewusstsein, Vernunft und Selbstdisziplin aus. Heiße Flirts oder gar ein One-Night-Stand? Für die meisten Steinböcke undenkbar. Auch diesen Sommer dreht sich sowohl beim Steinbock-Mann als auch bei der Steinbock-Frau alles um die Arbeit. Dadurch kommt die Liebe und romantische Beziehungen oft einmal zu kurz. Vielleicht hast du im letzten Monat eine Person kennengelernt, mit der es so richtig "gevibed" hat und du dir mehr vorstellen könntest? Schaufel dir nicht dein eigenes Grab, indem du auf "unavailable" tust. Manchmal musst auch du einen Schritt auf dein Gegenüber zu gehen und dein Interesse zeigen. Wenn du das tust, steht deinem Liebesglück in Zukunft nichts mehr im Weg!

