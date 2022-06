Ist er verliebt? DIESE Anzeichen verraten, ob er auf dich steht!

Liebt er mich? Signale deuten

Die Fragen aller Fragen, die sich Frauen in Bezug auf ihren Traumprinzen nur allzu oft stellen: Liebt er mich? Denn im Gegensatz zum weiblichen Geschlecht sind die Herren der Schöpfung in der Regel keine Fans von großen Worten. Ein echter Kerl lässt eben Taten sprechen. Aber was heißt das für uns Frauen? Woran erkennen wir die "richtigen" Taten, die uns sagen: er ist verliebt in mich!?

Auch spannend: Zurück zum Ex - Nur so hat eure Liebe eine Chance

Was tut ein Mann, wenn er verliebt ist?

Steffi datet Thomas bereits zum zweiten Mal. Dass er sich nochmal gemeldet hat, ist ein gutes Zeichen, denkt sich Steffi. Und er hat immerhin nicht nur eine WhatsApp-Nachricht geschrieben, er hat sogar angerufen. Da war er total aufgeregt, das konnte sie ganz deutlich in seiner Stimme hören. Er hat sich auch sehr interessiert gezeigt, gefragt, wie es ihr geht und wie ihr Tag war. Und er hat sich gemerkt, dass Steffi nicht so gern indisch isst – daher hatte Thomas auch den Italiener zum Abendessen fürs dritte Date vorgeschlagen. Sehr aufmerksam, wie Steffi findet. Und natürlich hat sie dies auch längst im Detail mit ihrer besten Freundin Yvonne besprochen, die auch findet, dass die Zeichen gut stehen.

Daran erkennst du, ob ER eine Beziehung mit dir will oder nicht

Steffi selbst findet Thomas auf jeden Fall ganz toll. Sie hat schon so ein Kribbeln im Bauch, wenn sie an ihn denkt. Am liebsten möchte sie es ihm auch direkt sagen, aber er soll den ersten Schritt machen. Doch was, wenn er nicht so empfindet? Doch, er ist bestimmt interessiert, sonst hätte er sich nicht nochmal gemeldet. Insgeheim stellt sich Steffi schon die Frage aller Fragen: "Liebt er mich?"

Das kommt vielen Frauen sicherlich bekannt vor. Treffen sich Frauen mit einem Mann, der ihnen gefällt und in den sie womöglich schon verliebt sind, möchten sie natürlich wissen, ob er ähnlich empfindet. Will er mehr oder ist es für ihn nur eine Bettgeschichte? Was deutet darauf hin, dass ein Mann ernsthaft interessiert und in eine Frau verliebt ist? Wie bekommt SIE die Antwort auf die Frage "Liebt er mich?" schon, bevor ER es ausspricht? Es gibt ganz klare Signale, die einer Frau verraten, ob ein Mann aufrichtiges Interesse hat, und die ihr unbedingt kennen solltet!

Die sichersten Signale verliebter Männer

Die Gefühle eines Mannes lesen sich meist wie ein Buch mit sieben Siegeln – da sind sich viele Frauen einig. Denn im Gegensatz zu ihnen verlieren die Herren der Schöpfung nicht viele Worte, wenn es um die Liebe geht. Weder mit den Kumpels noch mit der Liebsten werden Herzensangelegenheiten besprochen. Frauen hingegen gehen in der Regel offener mit ihren Gefühlen um, bereden alles im Detail mit ihren Freundinnen, am Telefon, per WhatsApp, "live" und in Farbe – es finden sich genug Gelegenheiten und Wege, um sich über das Rätsel "Mann" auszutauschen.

Auch wenn es Männern nicht so leicht fällt, über ihre Gefühle zu sprechen, heißt dies nicht, dass sie keine haben. Männer verlieren vielleicht weniger Worte über ihre Emotionen, aber sie bringen sie dafür auf ihre Weise und direkt zum Ausdruck, indem sie Taten sprechen lassen. Für das weibliche Geschöpf kann das Deuten dieser Taten zu einer echten Herausforderung werden. Doch ist ein Mann verliebt, kann er mit Aufmerksamkeiten für gewöhnlich kaum an sich halten, dessen könnt ihr euch sicher sein. Die folgenden Anzeichen beim Mann beantworten die Frage "Liebt er mich oder liebt er mich nicht?" eindeutig.

"Liebt er mich?" Auf diese Signale solltet ihr achten!

1. Er will dich hören und sehen. Lässt nicht locker, um weitere Treffen mit dir zu vereinbaren.

Er meldet sich regelmäßig und in kurzen Abständen bei dir, er schreibt, ruft an. Und: Er reagiert auch schnell auf deine Nachrichten.

2. Ein Mann, der an dir interessiert ist, drückt während eurer Treffen nicht ständig auf dem Handy herum. Seine Blicke gehören nur dir.

3. Ein klares Signal, dass ein Mann verliebt ist: er will dich allen vorstellen, unbedingt bei Treffen mit seinen Freunden dabei haben. Wenn er dann noch vorschlägt, dass du mit zum Geburtstag seiner Mutter kommst, Jackpot! He’s into you!

4. Er ist aufmerksam, merkt sich Dinge, die du ihm erzählst, z. B. was dein Lieblingsessen ist, welchen Film du gern sehen möchtest. Er bringt dir auch mal kleine Geschenke mit, Blumen, Schokolade, einfach so. Weil du es bist.

5. Ein Mann, der verliebt ist, denkt schon ans nächste Treffen, plant langfristig, macht Vorschläge für Unternehmungen und Ausflüge zu zweit. Und wenn du Glück hast: Übernachtung inklusive.

6. Ihr wisst schon, dass eure neue Bekanntschaft sehr gern mit seinen Kumpels um die Häuser zieht. Ist er verliebt, dann wird er jedoch ein Treffen mit DIR dem Fußballgucken vorziehen. Sprüche seiner Freunde wie "Du hängst zur Zeit nur noch mit ihr rum" sind ihm dann so was von egal.

7. "Liebt er mich auch mit meinen Fehlern?" Einem verliebten Mann machen kleine Makel an ihr nichts aus. "Ein verliebter Mann hält jeden Pickel für ein Grübchen", sagt schon ein japanisches Sprichwort. Ist er Feuer und Flamme für dich, dann stört er sich auch nicht daran, wenn du morgens deine Zeit im Bad brauchst.

8. Er ist so verliebt in dich, dass er dich ungeschminkt und ungestylt sowieso am schönsten findet. "Liebe macht blind"-Faktor sei Dank!

9. Du hast ein Problem mit deinem Rechner oder musst zum Baumarkt und er bietet sofort seine Unterstützung an? Er möchte einfach helfen, wie er selbst sagt – ein klarer Fall von Verliebtheit.

10. Er möchte, dass du über Nacht bleibst – immer und immer wieder.

Treffen gleich mehrere dieser Punkte zu, musst du dir keine Gedanken mehr um die Frage "Liebt er mich?" machen, denn ihn hat es offensichtlich voll erwischt. In diesem Fall: Lehn' dich entspannt zurück und genieße seine Aufmerksamkeit. Und wer weiß, vielleicht spricht er die magischen Worte ja doch einmal aus?

Das könnte Dich auch interessieren:

So deutest du die Körpersprache beim ersten Date

Er meldet sich nicht mehr? Das kannst Du tun

Offene Beziehung - Kann das als Paar funktionieren?