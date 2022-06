Johnny Depp verklagt Amber Heard: Das Urteil ist da!

Das Urteil im Prozess: Johnny Depp gegen Amber Heard

Sechs Wochen hätte die Jury eigentlich Zeit gehabt, um sich in diesem Zivilprozess zu beraten. Aber nach nur ca. 12 Stunden Beratungszeit hat die siebenköpfige Jury jetzt das Urteil gefällt und offiziell verkündet: Johnny Depp gewinnt seinen Verleumdungsprozess gegen seine Ex-Frau Amber Heard in allen Anklagepunkten. Die Jury ist davon überzeugt, dass Amber in ihrem Artikel in der Washington Post ihren Ex-Mann Johnny Depp verleumdet und ihm damit vorsätzlich geschadet hat.

Den Schadensersatz, den die Schauspielerin an Johnny zahlen muss, legt die Jury auf 15 Millionen Dollar fest. Ambers Gegenklage wurde in zwei von drei Anklagepunkten abgeschmettert und in einem Punkte als berechtigt festgelegt. Dafür bekommt Amber 2 Millionen Dollar, die von der Schadenssumme für Johnny abgezogen werden.

Der Grund für den Prozess: Darum verklagte Johnny seine Ex Amber

Johnny Depp und Amber Heard waren von 2012 bis 2016 ein Paar, im Jahr 2015 heirateten die beiden. 2017 reichte die Schauspielerin die Scheidung ein und warf Johnny Depp häusliche Gewalt vor. Er stritt die Vorwürfe vehement ab. Im Dezember 2018 veröffentlichte Amber Heard einen Artikel in der Washington Post, in dem sie schrieb, dass sie Opfer von häuslicher Gewalt und sexuellen Übergriffen geworden sei. Auch wenn Johnny Depp in diesem Bericht von Amber nicht namentlich erwähnt wurde, wurde der Schauspieler nur wenig später aus dem sechsten Teil von "Fluch der Karibik" gestrichen. Johnny ist der Meinung, dass Ambers Artikel der Grund für seinen Rauswurf ist und verklagte sie deshalb wegen Verleumdung.

Infos zum Prozess: Johnny Depp vs. Amber Heard

Am 12. April 2022 startete der Zivilprozess in Fairfax/Virginia und wurde im Livestream im Internet übertragen. Millionen Menschen, sowohl Fans als auch Journalisten, konnten live in den Gerichtssaal zuschalten und alles mitverfolgen. Dadurch wurde der Verleumdungsprozess von Johnny und Amber zum großen Medienspektakel.

Im Prozess: Das sagt Johnny, das sagt Amber

Während der Gerichtsverhandlung sagten sowohl Johnny Depp als auch Amber Heard im Zeugenstand aus.

Er behauptete, sie wäre der Aggressor in der Beziehung gewesen und hätte ihn auch körperlich angegriffen. Bei einer ihrer Attacken, so Depp, habe er eine Fingerkuppe verloren, weil sie mit einer Wodkaflasche nach ihm geworfen haben soll. Amber stritt seine Vorwürfe ab.

Johnny Depp im Zeugenstand: er stritt ab, seine Ex-Frau Amber körperlich angegriffen zu haben. © ASSOCIATED PRESS | Michael Reynolds

Amber Heard sagte im Prozess aus, Johnny hätte sie in der Beziehung mehrfach geschlagen und sexuell misshandelt. Laut Amber soll der Schauspielerin zur damaligen Zeit ein Problem mit Alkohol und Drogen gehabt haben und betrunken oder unter Drogeneinfluss ihr gegenüber mehrmals gewalttätig geworden sein. Depp stritt ab, Amber jemals körperlich attackiert zu haben.

Amber Heard im Gerichtssaal beim Verleumdungsprozess: Johnny Depp verklagte sie auf 50 Millionen Dollar. © ASSOCIATED PRESS | Michael Reynolds

Es stand Aussage gegen Aussage. Die Jury musste entscheiden: Zunächst, ob Amber in ihrem Artikel in der Washington Post in zwei Passagen und der Überschrift die Wahrheit geschrieben hat oder bewusst gelogen hat. Und auch, ob dieser Artikel eine Verleumdung gegen Johnny ist und der Grund, wieso er seine Rolle bei "Fluch der Karibik" und sein gutes Image verlor. Nun ist das Urteil gefallen.