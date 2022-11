Lady Dianas Revenge Dress: DIESES legendären Outfit machte die Stilikone bis heute weltberühmt

Lady Diana - die Stilikone

Was hat Lady Dianas Outfits so besonders gemacht? Wieso ist sie zu einer Stilikone geworden, die noch heute die Modewelt nachhaltig beeinflusst? Diese Fragen sind gar nicht so leicht zu beantworten, denn es gibt mehrere Gründe für den Einfluss der Prinzessin. Zuerst einmal ist es mit Sicherheit ihre Nähe zur Bevölkerung, so wie ihr bodenständiger Kleidungsstil. Dianas Style war cool und lässig, auch die "normale Bevölkerung" konnte sich an ihren Looks inspirieren.

Dianas Garderobe war voller Trend-Pieces, die mittlerweile nach und nach ein Comeback feiern und nach wie vor unzählige Menschen inspirieren. Von gewagten Kleidern, bis zum Casual Radlerhosen Look. Diana konnte einfach alles tragen! Wir zeigen dir ihre besten und bekanntesten Looks zum Nachstylen…

1. Diana Outfit: Der Mom Jeans Look

Casual, aber dennoch elegant: Lady Di liebte die Mom Jeans - und das, obwohl es damals für Royals nicht üblich war, Jeans zu tragen. © picture-alliance / dpa | London Express

"Lady Di" bewies schon damals mit ihrem lässigen Look, dass Mom Jeans mit den richtigen Accessoires zum wahren Hingucker werden können. Die meiste Zeit war die Prinzessin bei öffentlichen Events in schicken Kleidern zu sehen, doch sie überzeugte in ihrer Freizeit vor allem mit ihrem eleganten Casual 90's-Style. Prinzessin Diana schaffte es - wie so oft - mit der Kombination aus schlicht und elegant, einen Trend zu setzen. Die Prinzessin trug, wie auf dem Bild in ihrer Freizeit gerne Jeans Styles . Die helle, gerade geschnittene High Waist Hose, kombiniert mit einer lockeren Bluse, Espadrilles und einer beigen Tasche wirkt stylisch, schlicht und dennoch schick.

Ihr Go-To Outfit kombinierte Diana in ihrer Freizeit oft mit einem Blazer und machte den Fit damit noch ein klein wenig seriöser. Fakt ist: Der Jeans-Klassiker aus den 90er Jahren ist auch 2022, nach 30 Jahren, so beliebt wie früher. Ein Diana-Look, der sich gehalten hat und wirklich immer geht!

2. Diana Outfit: Die Statement-Farbe Rot

Diana in einem roten Glitzer-Kleid in Venedig: Mit diesem Outfit war sie auf jeden Fall der Hingucker des abends. © picture alliance / Keene | Press Association

Lady Diana ist geradezu bekannt dafür gewesen, den Balance Akt zwischen auffällig und elegant perfekt zu meistern. Ob Pink, blau oder eben rot. Lady Di liebte es, sich farblich auszutoben und dabei alle Blicke auf sich zu ziehen. Auf diesem Foto, das 1995 in Venedig entstanden ist, erstrahlt die Prinzessin in einem roten, kurzen Glitzerkleid vom Designer Jacques Azagury. Passend dazu trägt Diana rote Pumps und eine Clutch in derselben Farbe.

Dass die Farbe Rot auch heute noch ein modischer Kracher ist, beweist ein Blick auf die roten Teppiche und die Met Gala, bei der sich alle Stars und Sternchen aus Hollywood tummeln. Auch die weltberühmte Influencerin und Unternehmerin Kylie Jenner zeigt sich ihren Followern in einem schicken, enganliegenden roten Glitzer-Kleid auf Instagram:

Solltest du also mal einen besonderen Anlass haben, dann mach es Lady Di nach und trau dich! Denn auch 2022 sind farbige Glitzerkleider gerne gesehen und ein echter Hingucker.

Doch es muss nicht unbedingt ein Kleid sein. Hier kombiniert die Prinzessin von Wales einen Statement-Mantel in Rot mit Tennissocken und schwarz weißen Sneakern. Das Outfit könnte kaum cooler sein und ist perfekt für kühle Spätsommer-Abende oder den kommenden Herbst.

Dieses Outfit kann man heute eins zu eins so tragen wie Diana. Sie kombinierte den roten Mantel mit Sneakern und Socken: So stylisch! © picture-alliance / dpa/epa | Gerry_Penny

3.Diana Outfit: Das legendäre Revenge Dress

Prinzessin Diana in ihrem berühmten Revenge Dress, mit dem sie ihrem Ex Prinz Charles eins auswischen wollte - und es auch geschafft hat! © picture alliance / Photoshot | -

Was steckt eigentlich hinter dem Revenge-Dress?

Am 29.Juni 1994, dem Abend, an dem die Welt im nationalen Fernsehen erfuhr, dass Prinzessin Dianas Ex-Ehemann Prinz Charles in ihrer Ehe untreu gewesen war, zog Diana zur Sommerparty der Serpentine Party im Hyde Park ein atemberaubendes, figurbetontes schwarzes Chiffon-Kleid an. Eigentlich war für den Abend ein ganz anderes, schlichtes Kleid von Valentino geplant gewesen. Als Prinz Charles jedoch im Fernsehen erschien und seine Untreue vor der Weltöffentlichkeit zugab, änderte sich Dianas Outfit-Planung.

Anstatt sich zu verstecken, beschloss die Prinzessin das Gegenteil zu tun: Sie zog das "unkönigliche" schwarze Cocktailkleid von der Designerin Christina Stambolian an und war damit ein echter Hingucker. Das Kleid hing zuvor bereits drei Jahre unberührt in ihrem Kleiderschrank, da es bis dahin für zu waghalsig gehalten wurde. Für diesen Tag war es genau richtig! Noch heute wird über den berühmten Revenge- Look von Diana geredet und die Prinzessin wird für ihren Auftritt weltweit gefeiert.

4.Diana Outfit: Radler-Hose & Oversized Sweater

Radlerhose und Oversize-Sweatshirt: Dieser Diana-Look wird heute von unzähligen Trendsettern nachgestylt. © picture-alliance / dpa | Press Association

Wenn man an Outfits der Royals oder des britischen Königreichs denkt, dann kommen einem vermutlich erstmal unbequeme Kleider, Korsetts und Co. in den Kopf. Doch es geht auch anders! Lady Di spazierte regelmäßig in coolen Radlerhosen, Tennissocken, Sneakern, einer Cat Eye-Sonnenbrille und Oversized Pulli zum Sport und sah dabei verdammt stylisch aus. Kaum zu glauben, wenn man bedenkt, wie aktuell der Trend noch heute ist. Zahlreiche Stars von Kim Kardashian bis Hailey Bieber tragen den sportlichen Look regelmäßig und Biker-Shorts liegen auch diesen Sommer wieder voll im Trend.

Der bedruckte Oversized 80s Style Pullover bildet einen stylischen Kontrast zu der enganliegenden Hose und macht den Look perfekt. Ihr könnt das Outfit problemlos nachstylen, egal ob zum Sport oder ins Büro mit einem schicken Blazer.

Übrigens: Es sieht nicht nur so aus, als hätte Hailey Bieber sich an dem Look der Prinzessin inspiriert, es ist auch so.

Wie präsent die Fashionista Queen Diana noch heute in den Herzen der Menschen ist, sieht man an dem Instagram Post von Hailey Bieber. In der Caption dankt das Model Hailey Bieber der Prinzessin und bezeichnet sie als großes Vorbild in Sachen Mode.

4.Diana Outfit: Ihr Signature Piece, der Blazer

Lady Di in blauem XXL-Blazer und Faltenrock. Heute sind Oversize-Blazer wieder extrem im Trend © picture alliance / empics | Claire Mackintosh

Als eines der größten "Signature Styles" von Diana darf der Blazer auf keinen Fall in der Liste der Top Fashion-Styles der Prinzessin fehlen. Ihre Liebe zu Blazern wird deutlich, wenn man sich die Paparazzi Bilder der Prinzessin einmal genauer anschaut. Von formellen Anlässen bis hin zu Ausflügen: Diana beeindruckte immer wieder mit einer schicken Jacke in den verschiedensten Farben und Ausführungen.

Dank ihr wurde der Blazer mehr als nur ein Zeichen für "Business". Diana wich von ihrem Prinzessinnen-Stil ab und kombinierte ihre Blazer, wie auf dem Bild mit langen Faltenröcken und Pumps oder sogar mit Trainingsanzug und Cowboystiefeln. Man könnte sogar sagen: Diana war die Vorreiterin, wenn es darum ging, den Blazer als Allrounder in die Modewelt zu bringen und nicht nur als ein Kleidungsstück, das man nur für die Arbeit trägt.

Die Modedesignerin und Fashion Bloggerin Matilda Djerf zeigt uns auf Instagram, wie man den Blazer 2022 am besten stylt:

Dianas Lieblings Kleidungsstück darf auch dieses Jahr nicht im Kleiderschrank von Fashionistas fehlen. Voll im Trend sind dabei diesen Sommer und Herbst schöne Erdtöne, wie beige, braun oder sandfarben.

Du merkst es vielleicht schon selbst: Wer sich für Fashion interessiert, sollte die Diana-Looks immer wieder checken und sich davon inspirieren lassen. Denn ihre Outfits sind auch heute noch total angesagt.

