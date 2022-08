Sommerurlaub bedeutet, am Strand liegen, in der Sonne brutzeln, es sich einfach gut gehen lassen und sich keine Gedanken machen. Außer vielleicht: Wann steht das nächste Essen an? Herrlich, so sollte es sein! Und im Bestfall kommt noch ein heißer Urlaubsflirt um die Ecke, der dein Herz wie einen Flummi höher schlagen lässt. Wir haben uns die Sterne mal genauer angeschaut und herausgefunden, bei welchen Sternzeichen ein heißer Urlaubsflirt im August geradezu vorprogrammiert ist.

Das sind die Glückspilze, die im August 2022 laut Astrologie gute Chancen auf einen Urlaubsflirt haben:

Wassermann

Löwe

Skorpion

Steinbock

Jungfrau

Wassermann: Es wird magisch

Ihr trefft euch und merkt, dass es zwischen euch einfach passt. Es fühlt sich so an, als würdet ihr euch schon ewig kennen – und das obwohl ihr vielleicht aus ganz unterschiedlichen Teilen der Welt kommt. Lass dich einfach mal fallen, lieber Wassermann. Genieße die Zeit und jeden Augenblick in vollen Zügen. Was danach kommt, kann keiner wissen und das sollte auch in dem Moment nicht dein Gedanke sein. Mach dir ausnahmsweise mal keinen Kopf um die Zukunft und lebe im Jetzt. Enjoy it!

Löwe: Wild und fesselnd!

Es kann gut sein, dass auf dich im August ein intensiver und vor allem feuriger Urlaubsflirt zukommt. Eure Blicke treffen aufeinander und ihr könnt eure Augen von Sekunde eins nicht mehr voneinander lassen. Die Person, die du triffst, wirkt auf dich vermutlich wie ein magisches Wesen und die Intensität dieser Begegnung verschlägt dir die Sprache. Ganz passend zu deinem wilden, ungestümen Gemüt wird die Zeit mit dieser gewissen Person genau das: Wild! Ihr tanzt vermutlich stundenlang hemmungslos durch die Clubs und lacht gemeinsam, bis euch der Bauch weh tut. Dieser Urlaub könnte sich wie ein perfekter Liebesfilm anfühlen. Und du wirst vermutlich auch in vielen Jahren mit einem Lächeln an diese Zeit zurückdenken.

Skorpion: Ein heißer Flirt ohne Drama

Das ist ganz typisch für den erotischen Skorpion. Du liebst die Aufregung, das Gefühl Kontrolle über eine Situation zu haben und hemmungslos zu flirten. Für dich ist dein Urlaubsflirt vermutlich nicht mehr als ein Game. Aber es macht dir Spaß und aktuell scheint der Single-Skorpion eh nicht auf Beziehungssuche zu sein. Unkompliziert, leidenschaftlich und aufregend – so ein Flirt könnte dich diesen Sommer in deinem Urlaub erwarten. Dein Gegenüber ist vermutlich genauso von deiner anziehenden Ausstrahlung begeistert, wie du von ihrer/seiner. Es läuft wie von selbst und ohne Drama. Hab ruhig deinen Spaß, Skorpion. Aber ein Tipp: Du solltest dabei auch auf die Gefühle deines Gegenübers achten. Stelle also gleich klar, dass du nur auf einen lockeren Urlaubsflirt hinaus willst und nicht mehr.

Steinbock: Es könnte romantisch werden

Steinbock, du musst diesen Urlaub gar nicht lange warten. Ziemlich am Anfang lernst du durch Zufall eine Person kennen, die du ziemlich interessant findest. Keine Sorge, du musst nicht einmal lange flirten, denn die Person wird von sich aus auf dich zukommen. Die direkte und offene Art ist das, was du so liebst. Das gibt der Person schon direkt ein paar Pluspunkte. Ihr werdet vermutlich stundenlang im Mondschein sitzen und Gespräche bei einer Flasche Wein führen. Klingt kitschig, fühlt sich aber toll an! Fast so, als würdet ihr euch schon länger kennen. Du wirst vermutlich von dir selbst überrascht sein, denn du würdest am liebsten jede freie Sekunde mit der Person verbringen. Wie es nach dem Urlaub mit euch weitergeht? Die Chancen stehen laut den Sternen sogar ziemlich gut, dass sich diese Romanze auch nach der Rückreise in die Heimat immer weiter entwickelt.

Jungfrau: Lass dich mitreißen

Bis jetzt lief dein Sommer nicht gerade prickelnd in der Liebe? Mach dir keine Sorgen, denn das Blatt wird sich vermutlich bald wenden. Ab Mitte des Monats kann ein heißer Urlaubsflirt auf dich warten. Deinem Gegenüber gefällt deine ruhige, teils schüchterne Ausstrahlung und er/sie ist Feuer und Flamme, dein Herz zu erobern. Solltest du anfangs Bedenken haben, dann entspann dich und lebe im Augenblick. Ein bisschen Spaß schadet auch dir nicht, liebe Jungfrau. Manchmal musst du einen Schritt aus deiner Komfortzone steppen, um so richtig zu leben und zu genießen! Sei ruhig spontaner und lass dich von deinem Urlaubsflirt öfter mitreißen. Du wirst schnell merken, dass dir das jetzt richtig gut tut.