Liebeshoroskop 2022: Passen die Sternzeichen Krebs und Löwe wirklich zusammen?

Krebs und Löwe: Sensibles Wasser- gegen stolzes Feuerzeichen

Das größte Problem, das Krebs und Löwe laut Liebeshoroskop miteinander haben, ist ihr unterschiedliches Temperament. Während das Wasserzeichen Krebs sehr sensibel ist und viel Aufmerksamkeit von seinem Partner braucht, damit es sich geborgen und sicher fühlt, beherrscht das Element Feuer den Löwen. Das macht dieses Sternzeichen nicht nur sehr stolz, sondern auch etwas sprunghaft. Der Löwe will bewundert werden und das von möglichst vielen. Bei der Partnersuche nicht gerade einfach, denn er flirtet zwar viel, kann sich aber oft nicht festlegen.

Hat er sein Herz aber erstmal verschenkt, dann kämpft er um seine Liebe – eine gute Voraussetzung, um die größten Beziehungsprobleme aus der Welt zu schaffen. Die treten bei Krebs und Löwe meist häufiger auf, als beiden lieb ist. Schuld sind die unterschiedlichen Weltanschauungen, Bedürfnisse und Lebenseinstellungen der Partner. Hier greift das Sprichwort „Gegensätze ziehen sich an“, doch leider bedeutet das nicht automatisch, dass die große Liebe von Dauer ist.

Liebeshoroskop rät: Löwe muss seinen Partner mit Samtpfoten anfassen

Was das Sternzeichen Krebs in einer Partnerschaft schätzt, ist Vertrauen. Er will sich ganz hingeben und verlangt das auch von seinem Gegenüber. Der Löwe hat damit so seine Probleme, denn er sehnt sich eigentlich nach Freiheit. Tipp aus dem Liebeshoroskop: Auch wenn der Löwe die Aufmerksamkeit anderer braucht, sollte er sich in erster Linie um seinen Liebsten kümmern. Der Krebs möchte ebenfalls viel Aufmerksamkeit, allerdings lieber von seinem Partner als von anderen. Deshalb ist es wichtig, dass beide einen Kompromiss finden, um Vertrauen aufzubauen.

Zu einer Beziehungskrise kann es auch kommen, weil Krebs und Löwe unterschiedliche Auffassungen von Geld haben. Wer im Tierkreiszeichen Krebs geboren wurde, legt gern etwas auf die hohe Kante, während Löwe-Geborene ihr Geld meist mit vollen Händen zum Fenster werfen. Auch hier sollte ein Kompromiss gefunden werden, der beide zufriedenstellt. So könnt ihr euch auf einen Betrag einigen, der monatlich gespart wird und ein festes Budget, das der Löwe verprassen darf.

Rat für den Krebs: Enge deinen Liebsten nicht zu sehr ein und gönne ihm auch mal ein paar Abende nur für sich. Damit fühlt er sich nicht so eingesperrt und Sie werden schnell feststellen, dass er gern zu Ihnen zurück nach Hause kommt. Das entspannt Ihr Verhältnis und sorgt für weniger Streit.

Sternzeichen müssen viel an sich arbeiten

Was Krebs und Löwe aus ihrem Liebeshoroskop mitnehmen können, ist, dass beide an sich arbeiten müssen, falls sie wirklich wollen, dass ihre Beziehung funktioniert. Bei einer flüchtigen Affäre mag es nicht so wichtig sein, Kompromisse einzugehen. In einer Partnerschaft ist es das aber oft schon. Damit es nicht so schwerfällt, sich selbst etwas zurückzunehmen und etwas mehr auf den Partner zuzugehen, kannst du dich mit einer Kleinigkeit belohnen. Legt ruhig gemeinsam Ziele fest und überlegt euch eine Überraschung, die ihr euch zusammen gönnt, wenn das Ziel erreicht wurde. Wie wäre es zum Beispiel mit einem romantischen Ausflug oder einem Wellnesstag?

Das könnte dich auch interessieren:

Das Große Partnerhoroskop: Welches Sternzeichen passt zu dir?

Diese 6 Sternzeichen finden im Sommer die große Liebe

Achtung! Diese 4 Sternzeichen gehen häufig fremd

Liebes-Horoskop im Juli 2022: Mit DIESER Eigenschaft eroberst du den Krebs-Mann noch diesen Sommer!