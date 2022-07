Limoncello Spritz: Richtig lecker! So easy mixt du DEN Trendcocktail im Sommer 2022

Mix it, baby! An einem warmen Sommerabend auf dem Balkon oder im Garten mit einem eisgekühlten und leckeren Cocktail anstoßen und die Zeit genießen – da fühlt sich auch das Zuhause fast wie Urlaub an, herrlich. Wir zeigen dir die leckersten Trend-Cocktails, zum Beispiel den unglaublich leckeren Limoncello Spritz, für den Sommer 2022 und verraten, wie du sie ganz einfach selber mixen kannst...