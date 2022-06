Mats Hummels: Diese Frauen hat der Fußballstar schon gedatet

Mats Hummels ist einer der begehrtesten Junggesellen in ganz Deutschland. Kann man es der Damenwelt verübeln? Mats ist erfolgreich, groß gewachsen und charmant. Immer wieder wird der Innenverteidiger mit neuen, wunderschönen Frauen an seiner Seite gesichtet.

Welche Frauen Mats schon gedated haben soll? Hier ein kurzer Überblick:

Cathy Hummels

Lisa Marie Straube

Céline Bethmann

Julia Nikola Gauly

Mats Hummels und Cathy Hummels - das einstige Traumpaar

Mats Hummels und Cathy lernen sich 2007 bei einem Fußballspiel in München kennen. Der FC-Bayern-Profi ist damals gerade 18 Jahre alt. Cathy ist zu der Zeit "Miss FC Bayern" – und großer Fußballfan. Ein Jahr später folgt die gebürtige Dachauerin ihrem Mats nach Nordrhein-Westfalen, da er dort bei Borussia Dortmund unterzeichnet.

Nach neun Jahren Beziehung kommen im Januar 2015 die ersten Gerüchte auf, Mats Hummels habe während eines Urlaubs in Dubai um die Hand von Cathy angehalten. Denn Cathy wird mit einem verdächtigen Klunker an ihrer Hand gesichtet. Und tatsächlich! Im Juni 2015 heiraten die zwei auf einem Münchner Standesamt. Aus Cathy Fischer wird nun offiziell Cathy Hummels. Wenig später wird München zum gemeinsamen Lebensmittelpunkt, Mats wechselt nämlich zurück zum FC Bayern München. Das Familienglück wird 2018 mit der Geburt von Söhnchen Ludwig gekrönt.

Im Jahr 2007 lernen sich Mats Hummels und Cathy bei einem Fußballspiel in München kennen, 2015 folgt die Hochzeit und 2018 wird ihre Liebe mit der Geburt von Söhnchen Ludwig gekrönt. © dpa | Revierfoto

Doch erste Risse in der Beziehung von Mats Hummels und Cathy sollen sich nur ein Jahr später abzeichnen. Die Klatschpresse berichtet über eine Ehekrise. Der Grund: Als Fußballprofi will Mats Hummels erneut Erfolge mit Borussia Dortmund feiern und wechselt 2019 zurück in den Ruhrpott. Und Cathy? Zieht nicht mit, sondern bleibt mit dem kleinen Ludwig in Bayern. Im August 2021 verstärken sich die Berichte, dass Mats Hummels und Cathy Hummels sich endgültig getrennt haben sollen.

Trotz vielen Dating-Gerüchten mit anderen Frauen, ist Cathy nach wie vor die Ehefrau von Mats Hummels. © dpa | Peter Kneffel

Mats soll zudem schon eine neue Freundin haben. Mats und Cathy schweigen dazu und sind auch nach wie vor noch offiziell verheiratet, was für einige Fans ein Indikator ist, dass Mats und Cathy Hummels noch immer zusammen sind. Doch dann kommt es überraschend zu einer unfreiwilligen Bestätigung der Trennung – private Nachrichten von Mats werden veröffentlicht. Das Liebes-Chaos beginnt…

Mats Hummels und Lisa Marie Straube – eine heiße Affäre?

Im August 2021 verdichten sich die Spekulationen: Zwischen Mats und Cathy Hummels soll es Aus sein. Als angeblicher Grund wird Lisa Marie Straube, Influencerin und Profi-Tischtennispielerin, genannt. Weder Mats noch die damals 21-jährige Lisa Marie bestätigen die Beziehung. Doch dann schürt Lisa Straube doch Öl ins Gerüchte-Feuer! Denn Mats wird in Kopenhagen, im "Museo"-Club, mit einer anderen Frau beim Flirten gesichtet. Angeblich handelt es sich um die dänisch-griechische Influencerin Stefanie Brigon.

Als Berichte über den Kopenhagen-Flirt aufkommen, deutet Lisa Straube jedoch an, dass an diesem Fremdflirt nichts dran ist. Doch trotzdem bleibt Lisa Marie Straube nicht lange die Einzige in Mats Hummels Leben…

Mats Hummels und Céline Bethmann – ein Date mit Folgen

Im April 2022 bringt sich Model Céline Bethmann mit einer Instagram-Story ins Gespräch. Sie postet ein Foto, auf dem ein Tisch zu sehen ist, darauf zwei Teller mit Kartoffeln und Fleischstücken und die Überschrift "Dinner Date". Auf dem Foto markiert die Germany’s Next Topmodel-Gewinnerin von 2017 Mats Hummels mit seinem Instagram-Usernamen aussenrist15. Da der Fußballspieler nicht als offiziell von seiner Frau Cathy getrennt gilt, drehen das Internet und die Fans durch.

Besonders pikant wird die Situation, als Cathy ebenfalls in einer Instagram-Story einen Screenshot teilt, auf dem eine Nachricht von Céline zu sehen ist. Céline Bethmann hatte zuvor offenbar unkommentiert einen Online-Artikel über ihr Date mit Mats an dessen Noch-Ehefrau Cathy geschickt. Céline erklärt diese Aktion selbst allerdings kurz darauf als "Fake News" und veröffentlicht private Chat-Nachrichten mit Mats, vermutlich in der Hoffnung, nicht als Ehebrecherin zu gelten.

Was lief wirklich zwischen Mats Hummels und Céline Bethmann? Sie deutete jedenfalls an, dass sie Dates mit den Fußball-Star hatte.

In den Nachrichten beantwortet der Fußballer Célines Frage, ob er Single sei mit einem “Oh Gott, ja”! Ein Schocker! Doch die Situation wird noch verrückter!

Mats Hummels und Lisa Marie Straube – geht da wieder was?

Cathy nimmt das Date von Noch-Ehemann Mats relativ gelassen und zeigt ihr eigenes Dinner Date: mit Sohn Ludwig lässt sie sich eine selbstgemachte vegane Lasagne schmecken. Der Kicker amüsiert sich derweil über diverse lustige Nachrichten zu seinem Beziehungs-Chaos auf Twitter und schreibt dort "Mal ein Kompliment an Twitter. Hab gestern wirklich Tränen lachen müssen ob der geilen Tweets". Die einzige, die bei der Sache nichts zu Lachen hat, scheint offensichtlich Céline zu sein. Auf weitere Dates mit dem Fußballnationalspieler hat sie offenbar keine Lust mehr.

Dafür hat jedoch Mats Hummels angebliche Ex-Affäre Lisa Straube Lust, sich in sein Liebes-Chaos einzumischen. Sie stellt in einer Nachricht klar, dass sie nicht viel davon hält, dass Céline gegen Cathy Hummels stichelt. Wieso sich Lisa berufen fühlte, die Situation zu kommentieren? Das wird nicht ganz klar - läuft da etwa (wieder) was?

Mats Hummels und Julia Nikola Gauly - Urlaubsflirt oder neue Liebe?

Am 28. Mai wird der Borussia Dortmund-Fußballer während seines Urlaubs auf Mallorca mit einer neuen brünetten Influencerin gesichtet: Julia Nikola Gauly, die ihr Geld unter anderem angeblich mit OnlyFans verdienen soll. Ein Knutsch-Foto von ihr und Mats Hummels macht Ende Mai Schlagzeilen. Ob sie sich schon vor dem Urlaub auf Mallorca kennengelernt oder ob sie sich erst auf der Insel getroffen haben? Unklar.

Ziemlich überraschend ist aber das Gerücht, dass Julia Gauly offensichtlich vergeben sein soll. Die Influencerin soll nämlich tatsächlich mit Christoph Grass, dem Co-Trainer beim FC Speyer 09, zusammen sein.