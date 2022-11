Outfit-Farben: Sexy oder zurückhaltend? So wirkst du auf andere Menschen

"Jede Farbe weckt in uns bestimmte Assoziationen und Empfindungen. Das geschieht unbewusst, noch bevor wir sie wahrnehmen.[...] Farben haben einen enormen Einfluss auf unseren Körper, unsere Gefühle und unser Verhalten"

Dieses Zitat stammt aus einem Interview mit Prof. Dr. Axel Buether, der sich intensiv mit der Wirkung von Farben auseinandersetzt. Laut Buether gibt es Farben, die uns magisch anziehen, bei denen wir quasi gar nicht anders können, als hinzuschauen. So zum Beispiel bei der Farbe Rot. Es ist also kein Zufall, dass bekannte Hollywood-Stars des Öfteren in der Öffentlichkeit in der knalligen Farbe zu sehen sind. So erschien Kylie Jenner bei der Afterparty von Beyonce und Jay-Z in einem auffälligen langen roten Kleid mit Beinschlitz - und war damit der Hingucker des abends.

Lese hier, wie Farben auf andere wirken und wie du das für dich nutzen kann - indem du die richtige Farbe für den richtigen Anlass nimmst. So kannst du mit der richtigen Farben bei einem Date anziehender wirken oder bei einem Vorstellungsgespräch seriöser.

So wirkt die Farbe Blau

So wie das Meer auf die meisten Menschen eine beruhigende Wirkung hat, wirkt sich die Farbe Blau bei Outfits ebenfalls psychologisch auf das menschliche Wohlbefinden aus. Sie drückt Zuverlässigkeit, Ruhe und Stabilität aus und ist somit laut einer Studie sogar die beste Farbe für ein Vorstellungsgespräch. Denn Blau wird ebenfalls mit Erfolg assoziiert.

So wirkt die Farbe Rot

"Rote Lippen soll man küssen Taa-aag und Nacht”, der bekannte Schlager-Songtext von Cliff Richard beschreibt die Wirkung der auffälligen Farbe ganz gut. Wie bereits gesagt, hinterlässt die Farbe Rot einen bleibenden Eindruck. Rot steht für Liebe, Leidenschaft, Aggression, Intensität und Lust. Logisch also, dass Rot nicht gerade die beste Farbe für den Arbeitsalltag ist. Willst du allerdings deinem nächsten Date den Atem rauben und die Sinne vernebeln, dann ist ein rotes Kleid, roter Lippenstift oder ein auffälliger roter Blazer zu einem sonst schlichten Outfit genau die richtige Wahl.

So wirkt die Farbe Grün

Wusstest du, dass Grün wissenschaftlich gesehen die Farbe ist, die unsere Augen auf Dauer am wenigsten belastet und noch dazu die Kreativität steigert? Mit Grün assoziieren wir vor allem die Natur, somit fühlen wir uns beim Anblick total tiefenentspannt und ausgeglichen. Deine beste Freundin oder dein bester Freund hat sich gerade getrennt und du willst, dass sie/er sich in deiner Anwesenheit wohl fühlt und sich entspannt? Dann greife zu einem "natürlichen" Grünton und ziehe zum Beispiel ein lockeres, hellgrünes Leinenhemd an. Wenn du allerdings ein Meeting hast und Autorität ausstrahlen möchtest, dann solltest du einen dunklen und kräftigen Grünton wählen.

So wirkt die Farbe Violett

Es ist kein Wunder, dass Violett mit Eleganz, Adel und Reichtum in Zusammenhang gebracht wird. Im Mittelalter wurde der Farbstoff in einem komplizierten, über mehrere Tage andauernden Prozess aus den Drüsen der Purpurschnecken gewonnen. Dementsprechend teuer waren violette Klamotten und nur die reichsten der Reichen konnten sich violette Kleidung leisten. Noch heute hat sich die Wirkung von Violett weitestgehend gehalten - auch wenn die Farbe heute definitiv nicht mehr aus Schnecken hergestellt wird. Wenn du also mystisch, elegant und rätselhaft wirken willst, solltest du zu einem violetten Piece greifen. Du willst deinen Crush um den Finger wickeln? Wie wär's mit einem violetten Midi-Kleid aus Samt oder einem lässigen Jumpsuit zu der nächsten Party, wo er/sie auch ist.

So wirkt die Farbe Schwarz

Auf Beerdigungen zieht man schwarz an und das auch aus einem Grund. Schwarz ist im Gegensatz zu weiß ein Symbol der Trauer, aber auch der Autorität. Außerdem kann schwarz zudem dramatisch und sexy wirken. Weil viele Menschen sich in einer lichtlosen Welt hilflos und verletzbar fühlen, löst das Dunkle oft Erregung und die Gefühle Unsicherheit und Angst aus. Schwarze Kleidung kann darum unbewusst Schutz vor ungewollter Nähe bieten.

So wirkt die Farbe Weiß

Freiheit, Perfektionismus und Sauberkeit: dafür steht die Farbe weiß. Du kennst bestimmt das Sprichwort "eine weiße Weste" haben. Das bedeutet, sich nicht schuldig gemacht zu haben. Genauso verhält es sich mit Menschen, die weiße Kleidung tragen: Sie wirken rein und unschuldig. Nicht ohne Grund ist die klassische Farbe von Hochzeitskleidern weiß. Das Brautkleid soll Reinheit symbolisieren und sexuelle Unschuld. Weiß kann aber auch steril und unnahbar wirken, denk nur mal an einen Arzt. Du hast einen eher blassen Hautton? Dann greife lieber nicht zu einem weißen Outfit, denn die Farbe kann dich noch blasser und kränklich erscheinen lassen.

Fun Fact: In östlichen Ländern wird weiß getragen, um Trauer zu symbolisieren, z.B. in Korea, wo man weiß bei Beerdigungen trägt.

So wirkt die Farbe Grau

Ein grauer Himmel, der Übergang zwischen der Helligkeit des Tages und der Dunkelheit der Nacht. Grau ist die Symbolfarbe der Dämmerung und wirkt deshalb auf andere Menschen beruhigend, ausgleichend und harmonisierend. Gleichzeitig kann die Farbe aber auch langweilig, monoton und übermäßig komfortabel wirken. Grau ist auf jeden Fall die Farbe der Wahl, wenn es um Wohlfühl-Klamotten geht. Nicht ohne Grund sind die meisten Jogginghosen grau. Perfekt für einen längeren Trip, das Flugzeug oder einen chilligen Tag zu Hause.

So wirkt die Farbe Braun

Die Farbe Braun strahlt für viele Menschen Standfestigkeit und einen geerdeten Charakter aus. Braun ist die Farbe der Natur, die Farbe der Erde. Sie wird mit Sicherheit, Geborgenheit, Stabilität, Behaglichkeit und Verlässlichkeit assoziiert. Die Farbe ist also perfekt für die Arbeit oder Konfliktsituationen geeignet. Ziehe zum Beispiel in der Arbeit bei einem Meeting oder Vorstellungsgespräch einen braunen Blazer an und braune Stiefel. So sammelst du im Unterbewusstsein der Menschen garantiert schon ein paar Sympathiepunkte.

Eine braune Lederjacke wertet dein Outfit auf und lässt dich bodenständig, cool und verlässlich wirken. Influencerin und Unternehmerin Matilda Djerf macht es mit dem lässigen Outfit vor.

So wirkt die Farbe Pink

Die Farbe Pink steht für Optimismus, Unterstützung und Komfort und ist somit die perfekte Farbe für eine Geburtstagsparty, Hochzeit oder jegliche Veranstaltung, bei der die Laune bombastisch sein soll. Im knallig pinken Minikleid oder Hemd wirst du bestimmt die Stimmungsbombe der nächsten Party sein und die Menschen werden sich nur so um dich tummeln, um etwas von deinen "Good-Vibes" abzubekommen.

So wirkt die Farbe Orange

Orange strahlt Freundlichkeit, Nahbarkeit und Energie aus! Die Farbe kann aber (genauso wie gelb) schnell kindisch und unruhig wirken. Aber: Orangefarbene Outfits führen nachweislich zur Ausschüttung des Belohnungshormons Dopamin - beim Anblick steigen Motivation und Lebensfreude. Du willst an eurer nächsten Party die Stimmungskanone sein? Wie wäre es mit einem paar hellen Mom-Jeans und einer Orangefarbenen Bluse oder einem Crop-Top? Oder einem Orangefarbenen Shirt unter dem Blazer. Damit bringst du Leben in die Runde.

Du willst nicht nur wissen wie die Farben wirken? Hier erfährst du, welche Farben zu deinem Typ passen.

So wirkt die Farbe Gelb

Die Farbe Gelb stärkt sowohl das Selbstvertrauen als auch die Risikobereitschaft. Das Gehirn produziert beim Anblick eines gelben Outfits mehr Serotonin und die Konzentration wird gefördert. Fun Fact: Deshalb sind Straßenschilder gelb! Außerdem haben Studien gezeigt, dass die Farbe Gelb Ängste hemmt und wohlige Gefühle erzeugt. Auf dein Gegenüber wirkt sich die Gelb, glücklich aber instabil aus. Du solltest also nur zu einem gelben Top oder Accessoires greifen, wenn du positive Stimmung verbreiten willst. Die Finger solltest du von der knalligen Farbe lassen, wenn du Autorität ausstrahlen möchtest, einen wichtigen Termin hast oder dir ein Interview bevorsteht.

So wirkt die Farbe Türkis

Kristallklares, türkisfarbenes Wasser, Sonnenschein und Palmen - das sind die ersten Assoziationen, die man mit der Farbe Türkis verbindet. Urlaubs-Vibes und gute Laune - Türkis steht für Ausgeglichenheit und Klarheit und ist somit auch als Outfit in Konfliktsituationen zu empfehlen. Die Farbe steht jeder Hautfarbe und kombiniert die Eigenschaften von Blau und Grün. Besonders bei Menschen mit grünen oder blauen Augen wirkt die Farbe, denn die Augen kommen in einem türkisen Outfit besonders zur Geltung. Die Farbe kann sowohl im Sommer getragen werden, z.B. als Strandkleid oder Bluse, aber auch eine türkisfarbene Winterjacke sieht im Kontrast zu Schnee einfach total gut aus - we like!

