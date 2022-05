So viel Fleisch wie man will und trotzdem abnehmen? Was für Vegetarier der reinste Horror wäre, klingt für überzeugte Fleischesser wie ein Traum. Bei der Steinzeit-Diät "Paleo" werden Kohlenhydrate aus Brot, Nudeln und raffiniertem Zucker konsequent gestrichen – auf dem Speiseplan stehen vor allem Fleisch, Fisch, Eier, Nüsse, Pilze, Gemüse und Obst. Anhänger dieses Food-Trends versprechen, dass die Pfunde nur so purzeln. Doch Ärzte warnen jetzt eindringlich vor dieser einseitigen Form der Ernährung.