Partnerhoroskop 2022: Diese Sternzeichen-Paare erleben im November eine Beziehungskrise

Egal ob frisch zusammen oder in einer längeren Beziehung, Harmonie in der Partnerschaft ist das A und O. Gerade in den kalten Monaten ist es wahnsinnig schön eine/n Partner:in zu haben, mit der/dem man sich Zuhause einkuscheln und auf den/die man sich verlassen kann! Leider gehört zu einer Beziehung auch das ein oder andere Tief und die Sterne deuten im November bei manchen Sternzeichen auf Unruhen hin. So läuft es bei dir...

Partner-Horoskop Fische: Im siebten Liebeshimmel

Fische sind die wahren Romantiker:innen unter den Sternzeichen. Sie sind harmoniebedürftig und können Streit in der Beziehung so gar nicht leiden. Deshalb kommt es auch selten vor, dass es in der Beziehung mit einem Fisch kriselt. Auch im November steht die Liebe bei Fischen unter einem rosaroten Himmel: Nichts kann eure Beziehung aus dem Gleichgewicht bringen. Du und dein/e Partner:in genießen die kuschelige Jahreszeit und ihr kichert zusammen, als wärt ihr frisch verliebt.

Partner-Horoskop Waage: Durchatmen und Zen-Modus aktivieren

Bei den sonst so harmoniebedürftigen Waagen brennt Ende November vermutlich die Sicherung durch. Die Arbeit stresst dich und das wirkt sich auch auf deine Beziehung aus. Versuche einmal durchzuatmen und lasse deinen angestauten Frust nicht an deinem/r Partner:in aus! Sie/er versucht für dich da zu sein und kann nichts für deinen beruflichen Stress. Nimm dir eine Auszeit und widme dich mehr deinen Gefühlen, dann geht es in der Beziehung spätestens im Dezember wieder bergauf.

Tipp: Zur Entspannung kannst du es mal mit Yoga oder Meditation versuchen.

Partner-Horoskop Stier: Du brauchst Bestätigung

Ganz oder gar nicht, das ist das Motto des Tierkreiszeichen Stier. Treue und Sicherheit sind dir besonders wichtig und du brauchst hin und wieder die Bestätigung von deinem/r Partner:in. Zu Beginn des Monats fühlst du dich vermutlich alleine und unsicher, denn die Sterne stehen Anfang November in einer ungünstigen Position und dein/e Partner:in ist vielbeschäftigt. Aber keine Sorge, lieber Stier: Ende November schwebt ihr wieder gemeinsam auf Wolke 7 und seid glücklicher als je zuvor. Ihr solltet euch allerdings aussprechen und gemeinsam an eurer Beziehung arbeiten.

Partner-Horoskop Skorpion: Offenbare deine verletzliche Seite

Leider stehen die Sterne beim Skorpion bis Ende November erst einmal nicht wirklich im Zeichen der Liebe. Skorpione gehören zu den anspruchsvolleren Sternzeichen und sie brauchen die volle Aufmerksamkeit ihres Partners oder ihrer Partnerin. Wenn sie diese (wie im November) nicht bekommen, kann es sein, dass sie ihren Stachel ausfahren und ihre Partner:innen verletzen. Statt deinem/r Liebsten weh zu tun, solltest du deinem Schatz deine verletzliche Seite offenbaren. Das bedeutet auch, zu deinen Schwächen zu stehen. Wenn du das tust, läuft in der Liebe ab Dezember alles wieder wie am Schnürchen.

Partner-Horoskop Zwilling: Wachstum in der Partnerschaft

Zwillinge können sich im November von jeglichen Zweifeln, die die Partnerschaft betreffen, befreien.

Du strahlst Zufriedenheit aus und hast eine intensive Verbindung zu deinem/r Partner:in, die durch nichts zerstört werden kann. Ihr erlebt ab dem 15. November gemeinsam eine Phase der Selbstfindung und wachst dadurch noch enger zusammen. Euer Optimismus und eure Leidenschaft sind ansteckend und wirken sich positiv auf euer gesamtes Umfeld aus.

Partner-Horoskop Wassermann: Stelle dich den Herausforderungen

Bis zum Mitte November bist du emotional total aufgeladen, lieber Wassermann. Deine Gefühle sind wie ein Topf kurz vor dem Überlaufen. Behalte dir dennoch deine typische herzliche Art bei und lass den Dampf nicht an deinem/r Partner:in raus. Anstatt dich den Herausforderungen in der Beziehung zu stellen, verschließt du dich vermutlich und wendest dich der Arbeit zu. Du solltest mit deinem Schatz reden und dir ein wenig Zeit alleine nehmen, um wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Aber keine Sorge, das ist nur eine kurze Phase und ab dem 20.November ist Herzklopfen garantiert.

Partner-Horoskop Löwe: Ihr schwebt auf Wolke 7

Im November lacht dich das Liebesglück mit einem breiten Grinsen an. Du erlebst zärtliche Stunden mit deinem Schatz und eins ist sicher: Ihr schwebt auf Wolke 7! Traue dich aus deinem Versteck heraus und befreie den Löwen in dir. Du solltest mehr über deine Gefühle preisgeben und die leidenschaftliche Seite in dir entfesseln. Im November stehen die Sterne für dich in allen Lebensbereichen gut und du kannst dein Glück kaum fassen. Sollte es Ende November doch mal zwischen euch kriseln, dann lege das nicht auf die Goldwaage. Gebe deinem Schatz eine feste Umarmung und besinne dich auf die schönen Wochen davor.

Partner-Horoskop Jungfrau: Ihr feiert ein Liebescomeback

Vielleicht hattest du in den letzten Monaten eine schwierige Phase in deiner Beziehung und bist verzweifelt, wie es weitergehen soll? Es gibt gute News: Diese Phase ist vorbei! Ihr feiert im November laut den Sternen ein gemeinsames Liebes-Comeback - die Arbeit hat sich gelohnt! Vielleicht hat sich die Dynamik eurer Beziehung etwas gewandelt, aber das ist vollkommen fein. Es kommen immer wieder neue Facetten eurer Persönlichkeit zum Vorschein und ihr lernt euch im November quasi neu kennen und lieben.

Partner-Horoskop Widder: Eine Achterbahnfahrt der Gefühle

Eine Beziehung mit einem Widder ist wie eine wilde Achterbahnfahrt. Man weiß nie wirklich, was kommt und es bleibt spannend - so auch im November. Zu Beginn des Monats bringt Jupiter Glück und Harmonie in die Partnerschaft. Ihr verbringt viel Zeit zusammen und genießt leidenschaftliche Momente zu zweit. Es kann sein, dass es Mitte des Monats in eurer Beziehung ein wenig kriselt und ihr nicht immer einer Meinung seid. Das verrückte daran: Die Spannung gefällt dir irgendwie. Du solltest aufpassen, dass Meinungsverschiedenheiten nicht in Streit ausarten und du deine/n Partner:in nicht verletzt.

Partner-Horoskop Schütze: Es ist Zeit für Abenteuer

Der November beginnt harmonisch und eure Beziehung ist wie in Zuckerwatte gepackt. Du und dein/e Partner:in seid diesen Monat wie Bonnie und Clyde. Jupiter bringt euch näher zusammen. Ihr geht zärtlich miteinander um und nehmt euch Zeit füreinander. Damit euch nicht langweilig wird, solltet ihr ganz viele Aktivitäten zusammen planen. Denn nichts hasst der Schütze mehr als Monotonie. Das Abenteuer stärkt eure Bindung!

Partner-Horoskop Steinbock: Ihr vertraut euch blind

Du fühlst dich endlich Zuhause. Im November zeigt sich der Steinbock in der Partnerschaft von seiner verkuschelten Seite und will das Ruder zur Abwechslung mal abgeben. Steinböcke brauchen in der Partnerschaft Sicherheit und können sich normalerweise nur schwer fallen lassen. Das ist ab diesem Monat anders. Scheinbar hast du den/die richtige/n Partner:in an deiner Seite und fühlst dich geborgen. Plötzlich fällt es dir kinderleicht loszulassen und du vertraust deinem/r Partner:in blind. Genieß es und falle auch im Dezember nicht in alte Muster zurück!

Partner-Horoskop Krebse: Gefühle werden geweckt

Der treue und liebevolle Krebs wird im November von seinem/r Partner:in dringend gebraucht. Es kann sein, dass dein Schatz diesen Monat eine schwere Zeit durchmacht und du für ihn/sie die Stütze bist. Du machst das gerne und bist jederzeit für ihn/sie da. Dadurch entwickelt sich eure Beziehung noch einmal auf einer tieferen Ebene und eure Bindung wird von Tag zu Tag stärker. Vergiss nicht, dass deine Gefühle genauso wichtig sind wie seine/ihre. Ende November ist der perfekte Zeitpunkt, um mit deinem/r Partner:in über deine tiefsten Emotionen zu sprechen. Halte nichts zurück!