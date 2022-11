Das Große Partnerhoroskop: Welches Sternzeichen passt zu dir?

Alles Hokuspokus? Von wegen! So absurd es mit den Sternzeichen auch klingen mag, irgendwas scheint dran zu sein. Nicht umsonst beschäftigt sich die Menschheit seit mehreren Tausend Jahren damit. Und liest man sich erstmal in die komplexe Horoskop-Thematik ein, wird einem einiges klar. So oder so ist es eine spannende Möglichkeit, sein Umfeld genauer unter die Lupe zu nehmen und auch in Sachen Liebe das ein oder andere Mysterium unseres Gegenübers aufzuschlüsseln.

Du möchtest wissen, ob dir das Partnerhoroskop wohl gesonnen ist? Hinter welchem Sternzeichen sich der Partner oder die Partnerin fürs Leben und die wahre Liebe verbirgt und mit welchem Sternzeichen es so gar nicht funkt? Das alles verraten wir dir hier. Außerdem spannend: Was mögen die Sternzeichen beim Sex?

Was sagt dir das Partnerhoroskop?

Horoskope sind die wichtigsten Hilfsmittel der Astrologie – sie hängen mit den Konstellationen der Sterne und Planeten zusammen und sollen uns Aufschluss über unseren Platz im Leben geben, den Beziehungen zu anderen sowie einen Ausblick in die Zukunft. Das Liebeshoroskop zeigt beispielsweise, welche Sternzeichen perfekt zu dir passen und mit welchen eine Beziehung schwierig werden könnte. Auch interessant: Diese Sternzeichen gehen häufig fremd!

Diese Sternzeichen passen gar nicht zueinander

Skorpion und Zwilling: Skorpione können sich schnell vom aufgeweckten und freiheitsliebenden Zwilling vor den Kopf gestoßen fühlen. Außerdem lieben Zwillinge viel Austausch und einen großen sozialen Kreis. Gegensätzlicher könnte es kaum sein! Stier und Widder: Auch wenn die Geburtsdaten der zwei nahe beieinander liegen, hier kommt man nur schwer auf einen grünen Zweig. Stiere empfinden Widder als zu unüberlegt und unreif. Widder hingegen sehen im Stier einen unlockeren Spielverderber. Schütze und Steinbock: Hier steht der bodenständige und sanfte Steinbock, dem abenteuerlustigen und manchmal etwas unvernünftigen Schütze gegenüber: Auch bei diesen Sternzeichen wird es brenzlig!

Welches Sternzeichen passt zu dir?

Natürlich ist das auch alles eine Sache des Glaubens. Wie sehr bist du überzeugt davon, dass das stimmt? Ob Skeptiker:in oder im Herzen Astrologie-Professor:in – es schadet nicht, einen Blick in die Sterne zu werfen. Das ist dein Partnerhoroskop:

Widder

21. März – 20. April

Widder sind impulsiv und leidenschaftlich, verlieren jedoch auch schnell das Interesse für etwas. Das Sternzeichen besitzt Führungsstärke wie Ungeduld, Enthusiasmus wie Herrschsucht. Eine Partnerschaft mit einer Widder-Frau oder einem Widder-Mann wird garantiert nicht langweilig!

Diese Sternzeichen passen laut Partnerhoroskop zu Widder:

Löwe

Stier

Zwilling

Stier

21. April – 21. Mai

Das freundliche und ehrliche Gemüt des Stiers benötigt Sicherheit und Stabilität. Sie sind gerne in der Natur unterwegs, lieben gutes Essen und umgeben sich gerne mit schönen Dingen wie Pflanzen, Kunst und Musik. Mitunter können sie auch stur und eifersüchtig sein.

Diese Sternzeichen passen laut Partnerhoroskop zu Stier:

Fische

Steinbock

Krebs

Zwilling

22. Mai – 21. Juni

Dem Tierkreiszeichen Zwilling wird eine schnelle Denkweise, ein großes Kommunikationstalent sowie eine noch größere Begeisterungsfähigkeit zugeschrieben. So stark die Begeisterung jedoch ist, so sprunghaft sind Zwillinge auch. Heute hier, morgen dort – das gilt für Orte, aber auch für Meinungen. Welche Macken andere Sternzeichen besitzen, kannst du hier nachlesen.

Diese Sternzeichen passen laut Partnerhoroskop zu Zwilling:

Wassermann

Waage

Löwe

Krebs

22. Juni – 22. Juli

"Die Welt ist so, wie sie sich für mich anfühlt" – das ist das Lebensmotto vom feinsinnigen Krebs. Und auch der Grund, weshalb es etwas länger dauern kann, den Krebs wirklich richtig kennenzulernen. Der Panzer schützt das Tierkreiszeichen vor der Außenwelt. Doch so eigenbrötlerisch sie auch sein mögen, ihre Fürsorglichkeit und Entschlossenheit begeistern umso mehr!

Diese Sternzeichen passen laut Partnerhoroskop zu Krebs:

Fische

Löwe

Skorpion

Übrigens: Jedes Sternzeichen besitzt auch andere erogene Zonen. Welches das sind, erfährst du hier.

Löwe

23. Juli – 22. August

Der Geltungsdrang von Löwen ist groß, sehr groß. Sie lieben es, von anderen bewundert zu werden und treten ihrer Außenwelt durchaus selbstbewusst entgegen (was prinzipiell natürlich super ist. Mehr Selbstbewusstsein für alle!). Zudem ist dieses Sternzeichen großzügig und bringt gerne andere Menschen zusammen.

Diese Sternzeichen passen laut Partnerhoroskop zu Löwe:

Stier

Zwilling

Waage

Jungfrau

23. August – 22. September

Jungfrauen analysieren, prüfen und planen. Sie haben ein Auge fürs Detail und sind äußerst zielstrebig in dem, was sie tun. Außerdem haben sie ein großes Herz und kümmern sich sehr liebevoll um ihre Liebsten. Ihr Hang zum Perfektionismus kann allerdings schnell kleinlich wirken und auch das Verzeihen muss noch geübt werden.

Diese Sternzeichen passen laut Partnerhoroskop zu Jungfrau:

Steinbock

Stier

Krebs

Waage

23. September – 22. Oktober

Waagen sind lebensfrohe Menschen, mit einem ausgeprägtem Gerechtigkeitssinn, die sich gerne kreativ ausleben. Einige sehen ihre Schwächen in einem wechselhaftigen Verhalten und ihrer leicht oberflächlich wirkenden Art. Das kann sich auf den zweiten Blick aber schnell wieder ändern. Mit Eifersucht kommen Waage-Menschen nur sehr schlecht zu Recht.

Diese Sternzeichen passen laut Partnerhoroskop zu Waage:

Wassermann

Zwilling

Löwe

Skorpion

23. Oktober – 22. November

In Freundschaft und Partnerschaft überzeugen Skorpione vor allem durch ihre Zuverlässigkeit und Loyalität. Diplomatie und Kompromissbereitschaft suchen wir bei dem willensstarken Skorpion aber öfter vergebens. Zudem ist große Vorsicht geboten, sollte sich dieses Sternzeichen in irgendeiner Weise falsch behandelt oder bedroht fühlen.

Diese Sternzeichen passen zu laut Partnerhoroskop zu Skorpion:

Krebs

Steinbock

Fische

Schütze

23. November – 20. Dezember

Schütze-Menschen sind abenteuerlustig und verstehen es, andere mit ihrer Euphorie anzustecken. Außerdem wichtig zu wissen im Hinblick auf das Liebeshoroskop und Schmetterlinge im Bauch: Sie sind besonders in einer Beziehung freiheitsliebend und brauchen extrem viel Unabhängigkeit. Klammern mögen Schützen ganz und gar nicht, das könnte sie also schnell vergraulen.

Diese Sternzeichen passen laut Partnerhoroskop zu Schütze:

Widder

Waage

Zwilling

Du brauchst Ideen für das erste Date? Hier haben wir einige für dich

Steinbock

21. Dezember – 19. Januar

Menschen mit dem Sternzeichen Steinbock sind humorvoll, überaus loyal und übernehmen Verantwortung. Prinzipien sind ebenso wichtig für sie. Weniger positiv fällt ihre engstirnige und leicht pedantische Art auf. Diesem Sternzeichen fällt es am Anfang schwer, über Gefühle zu sprechen. Übung macht aber definitiv den Meister.

Diese Sternzeichen passen laut Partnerhoroskop zu Steinbock:

Fisch

Stier

Waage

Wassermann

20. Januar – 18. Februar

Die geselligen und einfallsreichen Wassermänner und Wasserfrauen fallen durch ihre Kameradschaftlichkeit auf. Sie sind stets freundlich – außer, es kommt zur Diskussion. Da kann das Sternzeichen durchaus ziemlich stur werden und auch ihre Versponnenheit ist für andere mitunter problematisch. Menschen mit diesem Sternzeichen verlieben sich üblicherweise langsam, dafür dann aber so richtig!

Diese Sternzeichen passen laut Partnerhoroskop zu Wassermann:

Schütze

Widder

Waage

Fische

19. Februar – 20. März

Der liebenswürdige und intuitive Charakter der Fische beinhaltet große Hilfsbereitschaft sowie Einfühlungsvermögen. Auf der anderen Seite neigt dieses Sternzeichen dazu, empfindlich zu reagieren und sich Fremden gegenüber zu verschließen. Fische sind echte Gefühlsmenschen: wenn sie verliebt sind, können sie sooo romantisch sein.

Diese Sternzeichen passen laut Partnerhoroskop zu Fische:

Skorpion

Steinbock

Wassermann

Nehmen die Sternbilder und -zeichen wirklich Einfluss auf eure Partnerschaft? Hier erfahrt ihr, ob hinter dem Liebeshoroskop reiner „Hokuspokus“ steckt oder sogar mehr „vorbestimmt“ ist. © Zoonar | PaoloGallo

Diese Sternzeichen passen am besten zueinander

Das Partnerhoroskop beweist, dass es für jedes Sternzeichen die große Liebe gibt und manchmal finden wir diese auf unerwartete Art und Weise. Allerdings gibt es drei Sternzeichen-Pärchen, bei denen die Sterne einfach besonders gut in Sachen Dating stehen und es das Liebeshoroskop wirklich gut meint.

Diese drei Sternzeichen harmonieren besonders gut

Steinbock und Jungfrau: Welche Sternzeichen in der Freundschaft besonders gut miteinander harmonieren liest du hier. Wohl kaum! Steinbock und Jungfrau führen eine Beziehung auf Augenhöhe. Skorpion und Krebs: Das empfindsame und nur schwer Vertrauen fassende Wesen vom Skorpion fühlt sich beim einfühlsamen Krebs geborgen. Wassermann und Waage: Die Unterschiede dieser beiden Sternzeichen ziehen sich nicht nur an, sondern ergänzen sich auch ganz wunderbar.

Bloß nicht! Diese Sternzeichen passen nicht zusammen - You do not have permission to view this object.

Bevor wir es vergessen: Pärchen-Zeit schön und gut. Wir dürfen aber niemals vergessen, dass das Single-Dasein genauso schön sein kann und zwar für alle Sternzeichen.

Verliebst du dich bald? Das ist Dein Horoskop für Oktober 2022.