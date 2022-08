Sommer 2022: Bikinis mit Cut-outs sind jetzt DER absolute Fashion-Trend am Strand

Die Sonne scheint, es ist heiß – endlich ist wieder Badewetter angesagt. Egal ob im Schwimmbad, am See oder am Strand, eine Erfrischung im kühlen Wasser ist an heißen Sommertagen einfach herrlich. Und natürlich will man beim Baden auch super aussehen, oder? Mit welchen Bikini-Modellen du im Sommer 2022 voll im Trend liegst und alle Blicke auf dich ziehen wirst, erfährst du hier.