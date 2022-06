Der Juni hatte an Sommertemperaturen ja schon einiges zu bieten - am vergangenen Wochenende war es fast in ganz Deutschland Hitzewetter pur. Aber wie geht es in den kommenden Wochen weiter?

Wetter Juli 2022

Im Juli solltest du den Regenschirm sicherheitshalber lieber öfter mitnehmen. Die Wetterexperten:innen sagen voraus, dass der Juli 2022 ziemlich nass ausfallen könnte. Es wird gerade mal eine Durchschnittstemperatur von 17 -18 Grad erwartet. Vor allem im Südosten Deutschlands könnte es häufiger zu Regenschauern kommen.

Wetter August 2022

Auch im August sehen die Wetter-Experten:innen leider mehrere regnerische Tage auf uns zukommen. Die berechnete Durchschnittstemperatur liegt im August 2022 ebenfalls nur bei 17 - 18 Grad. Auch mehrere Sommergewitter wird es sehr wahrscheinlich in diesem Monat geben, das ist allerdings ziemlich üblich für den August.

Übrigens: Das Langfristmodell für das Wetter gibt nur eine Prognose ab, sie können das Sommerwetter natürlich nicht exakt vorher berechnen. Es gibt also noch Hoffnung, dass wir auch im Juli und August noch vor viel Regen und grauen Tagen verschont bleiben und die Sonne sich doch häufiger blicken lässt, als vorhergesagt. Daumen drücken!

Das könnte dir auch gefallen:

Sonnenbrillen: Die Trends 2022

Festivals 2022: Diese Fashion-Trends musst du kennen