Der Sommer 2022 ist in vollem Gange! Endlich wieder Baden, Sonnen, Grillen und lauschige Abende auf dem Balkon oder im Park genießen – aber all diese schönen Sommermomente können wir nur voll und ganz erleben, wenn das Wetter tatsächlich mitspielt. Mit welchen Temperaturen und mit wie viel Regen wir in den Sommermonaten rechnen müssen? Meteorologen:innen geben hier mit einem Langfristmodell eine Wetterprognose für Juli bis September ab…