Zuckungen, Grimassen und Ausrufe wie "Arsch" oder "Pimmel": das ist wohl das Bild, was fast jeder im Kopf hat, der an Tourette denkt. Warum Schimpfwörter oft der Ausdruck der Erkrankung sind und woher die zwanghaften Äußerungen kommen? In diesem Artikel erfährst du mehr.