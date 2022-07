Buch-Trends im Sommer 2022: Diese 7 Bücher sind die perfekte Urlaubslektüre

Ich packe meinen Koffer und nehme mit…das perfekte Urlaubsbuch für den diesjährigen Sommerurlaub! Egal ob Sommer auf dem eigenen Balkon, ein Städtetrip nach Rom oder doch eine Fernreise auf die Malediven: die richtige Sommerlektüre darf nicht fehlen. Sie lenkt uns im Flugzeug oder Zug von der anstehenden Reisezeit ab und sorgt für die Extraportion Entspannung am Badestrand, Café oder Stadtpark. Klassiker, Fantasy, Thriller oder doch romantischer Liebesroman? Was darf es für dich sein? Hier sind unsere absoluten Buchfavoriten für den Urlaub im Sommer 2022:

Der Gesang der Flusskrebse

Tschick

Die Melodie der Bienen

The Ladys Guide Teil 1: Wie man sich einen Lord angelt

Scholomance - Tödliche Lektionen

Auris - Der Klang des Bösen

Stolz und Vorurteil

Urlaubsbücher im Sommer 2022: Diese 7 Bücher sind echte Geheimtipps

1. Der Gesang der Flusskrebse von Delia Owens

Um was geht’s:

Der Weltbestseller (das Buch hält sich seit seinem Release 2019 in den Bestsellerlisten) erzählt die Geschichte von Kya, die isoliert im Marschland aufwachst. Die Mutter verlässt früh die Familie, irgendwann ist es nur noch Kya und ihr alkoholkranker Vater. Mit der Zeit lernt sie Chase kennen - und lieben. Doch dann stirbt Chase und die Bewohner der Küstenstadt sind sicher: schuld daran trägt Kya.

Der Gesang der Flusskrebse von Delia Owens: Passt zu dir, wenn…

… du große Romane mit viel Emotionen liebst. Der Gesang der Flusskrebse ist das perfekte Buch, wenn du dich reinziehen und abschalten möchtest. Gibt’s das auch als Film? Ja! Der Gesang der Flusskrebse kommt im August 2022 in die Kinos.

2. Tschick von Wolfgang Herrndorf

Um was geht’s:

Der deutsche Bestseller ist schon fast ein Klassiker der neuen Literatur geworden und mutet wie eine moderne Version des Literaturklassikers Tom Sawyer und Huckleberry Finn an. Der Coming of Age-Roman erzählt die Geschichte von den Teenagern Tschick und Maik, zwei ungleichen Freunden, die in den Sommerferien ein Auto klauen und die deutsche Provinz unsicher machen. Weit kommen sie nicht, viel passiert trotzdem: Essen bei verrückten Fremden, sowas wie die erste Liebe und erste Fahrversuche auf der Autobahn.

Tschick von Wolfgang Herrndorf: Passt zu dir, wenn…

… du gerne ein Buch lesen möchtest, bei dem du gefühlt auf jeder Seite schmunzeln musst. Tschick von Wolfgang Herrndorf ist die perfekte Urlaubslektüre für das Handgepäck und Wochenendtrips! Denn mit 256 Seiten ist es super schnell ausgelesen. Tschick wurde übrigens 2016 von Fatih Akin verfilmt - und verliert nichts an Spaßfaktor.

Ein gutes Buch kann den Urlaub noch mehr versüßen! Ob Liebesroman oder Krimi: Wir stellen dir 7 Bücher vor, die perfekt für den Sommerurlaub sind. © Zoonar | Dasha Petrenko

3. Die Melodie der Bienen von Eileen Garvis

Um was geht’s:

Hier macht schon das Cover Urlaubsgefühle! Der Debütroman ist ganz neu im Sommer 2022 erschienen. Er handelt von Alice, Jake und Harry - drei Fremde, die grundsätzlich nichts gemeinsam haben. Zu dritt versorgen sie Bienenstöcke und während sie versuchen, das Leben der Bienen zu retten, entdecken sie die Kraft der Gemeinsamkeit und Familie.

Die Melodie der Bienen von Eileen Garvis: Passt zu dir, wenn…

... du auf Wohlfühlgeschichten stehst, die dir sogar an verregneten Sommertagen gute Laune machen. Die Melodie der Bienen von Eileen Garvis zieht sofort rein und schenkt einem beim Lesen diese angenehmen Wärme wie die ersten Sonnenstrahlen beim Sonnenaufgang.

4. Der Ladys Guide Teil 1: Wie man sich einen Lord angelt von Sophie Irwin

Um was geht’s:

Jane Austen trifft auf Bridgerton - und ergibt die wohl schönste Liebesgeschichte für den Sommerurlaub 2022. Im Jahr 1818 wird Kitty von ihrem Verlobten sitzen gelassen. Ohne einen Penny in der Tasche macht sie sich auf nach London, um dort die Ballszene unsicher zu machen. Ein reicher Londoner wird auf sie aufmerksam, zum Ärger seines großen Bruders Lord Radcliffe. Und die Liebe hat auch noch ein Wörtchen mitzureden…

Der Ladys Guide Teil 1: Wie man sich einen Lord angelt von Sophie Irwin: Passt zu dir, wenn…

...du romantische Historienromane verschlingst und Bücher mit Frauenpower-Figuren liebst. Der Ladys Guide Teil 1: Wie man sich einen Lord angelt ist ein super Begleiter für das Handgepäck im Flugzeug oder Zug und liest sich auch mit einem kühlen Drink am Meer oder Pool wunderbar.

5. Scholomance - Tödliche Lektion von Naomi Novik

Um was geht’s:

Der Fantasy-Hit ist der erste Teil der Scholomance-Buchreihe. Außenseiterin El geht in die vorletzte Klasse im Zauberinternat Scholomance und diese Schule hat es in sich. Keine Lehrer, regelmäßige Angriffe von Monstern und eine Abschlussprüfung, bei der es um Leben und Tod geht. El ist die geborene dunkle Magierin - anders als Held und Profi-Monstertöter Orion Lake, der sie ein und das andere Mal rettet. Doch Orions Heldenmut bringt die Schule ins Ungleichgewicht - und nur El und ihre dunkle Gabe scheint die Rettung zu sein.

Scholomance - Tödliche Lektion von Naomi Novik: Passt zu dir, wenn…

... du Harry Potter-Fan bist und total auf Fantasy stehst. Scholomance ist packend erzählt, den Schmöker liest man schneller durch als erwartet - perfekt für den Strandurlaub oder den Städtetrip. Teil 2, Scholomance - Der letzte Absolvent ist ebenfalls schon im Sommer 2022 erhältlich. Der dritte Teil, Scholomance - Die goldenen Enklaven, kommt im Oktober 2022 in die Läden.

6. Auris - Der Klang der Bösen von Vincent Kliesch, Idee von Sebastian Fitzek

Um was geht’s:

Der Augensammler-Autor Sebastian Fitzek hat sich mit seinem Freund und Bestseller-Autor Vincent Kliesch zusammengetan. Herauskommt ein super spannender Thriller, der den Sommer 2022 für alle Krimi-Fans versüßen wird. Der 15-jährige Silvan sieht seine Mutter vom Balkon in den Tod stürzen, doch da stand doch jemand hinter ihr? Keiner glaubt dem Jugendlichen, dass seine Mutter ermordet wurde, außer der forensische Phonetiker Matthias Hegel, der sich mit True-Crime-Podcasterin Julia ans Ermitteln macht.

Auris - Der Klang der Bösen von Vincent Kliesch: Passt zu dir, wenn…

… du kein sanftes Gemüt hast und gerne Bücher liest, die dich so fesseln, dass du alles drum herum um dich vergisst. Der vierte und neueste Teil der Auris-Reihe ist packend und wird dich nicht mehr so schnell loslassen, genau wie Teil 1 bis 3. Die Reihenfolge ist:

AURIS

Die Frequenz des Todes

Todesrauschen

Der Klang des Bösen

7. Stolz und Vorurteil von Jane Austen

Um was geht’s:

Früher in der Schule hat man Klassiker wie Jane Austens Stolz und Vorurteil für verstaubt gehalten. Doch mit einem Cocktail in der Hand am Strand oder im Flugzeug erkennt man: Das Buch kam zwar 1813 heraus, hat aber nichts von seinem Charme eingebüßt. Jane Austen ist die Königin der Liebesgeschichten und erschafft darin gewitzte, selbstbewusste Frauen, die locker mit modernen Heldinnen mithalten können. In Stolz und Vorurteil geht es um die Familie Bennet, deren Eltern durch den neu zugezogenen Nachbar Mr. Bingley Hoffnung auf eine Heirat zwischen ihm und einer ihrer Töchter schöpfen. Bingley führt Mr. Darcy in die Familie Bennet ein - sehr zum Leidwesen von Tochter Elizabeth, die sich so gar nicht mit Mr. Darcy versteht. Doch eine gute Partie ist dringend notwendig, sonst droht die Armut. Doch wie es (heute noch) so ist, läuft in der Liebe meistens nicht alles nach Plan.

Stolz und Vorurteil von Jane Austen: Passt zu dir, wenn

... du Liebesgeschichten liebst, vor allem diejenigen, die nicht abgedroschen sind und sich nicht nach "schon fünf Mal gelesen" anfühlen. Jane Austen macht auch über 300 Jahre später noch Spaß, versprochen. Durch wunderschön gestaltete Cover von den Sondereditionen, gibt Stolz und Vorurteil übrigens auch optisch was fürs Urlaubsfoto her. Und wer lieben schauen statt lesen möchte, das Buch wurde mehrfach verfilmt, u.a. mit Keira Knightley in der Rolle der Elizabeth Bennet im Jahr 2005.