Vegane und vegetarische Produkte im Trend

Steak war gestern. Fleischfrei ist voll im Trend: Vegane und vegetarische Fleischersatzprodukte sind immer mehr nachgefragt, so das „Redaktions-Netzwerk Deutschland“. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 98.000 Tonnen Lebensmittel im Wert von 458 Millionen Euro hergestellt, die Fleisch oder Fleischprodukte mit pflanzlichen Alternativen ersetzten. Mengenmäßig bedeute dies ein Plus von 17 Prozent.

Lieber günstig statt Markenartikel

Auch im laufenden Jahr setzte sich der Trend nach Angaben von Marktforscherinnen und -forschern fort. Allerdings sind Fleisch-Alternativen von Discountern und Supermärkten offenbar gefragter als Markenprodukte, so das das Marktforschungsunternehmen GfK in einer aktuellen Studie. Ob dies an der hohen Inflationsrate, den sinkenden Reallöhnen und den relativ hohen Preisen der Herstellermarken liege, oder ob es Folge eines sich ausweitenden und auch qualitativ verbesserten Handelsmarkenangebots sei, ließ die GfK offen. Wahrscheinlich sei es „eine Mischung aus alldem“.