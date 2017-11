Bereits Ende Oktober hatten die Discounter Aldi Nord und Aldi Süd angekündigt, an Heiligabend in diesem Jahr sämtliche Filialen nicht zu öffnen. Mit Lidl zieht nun der nächste Discounter nach.

In diesem Jahr fällt der 24. Dezember auf einen Sonntag. Eine spezielle Sonderregelung hätte es laut Bild.de ermöglicht, dass manche Läden unter Umständen trotzdem öffnen dürfen. Wer hauptsächlich Lebensmittel verkauft, darf nämlich auch am 24. seine Filialen öffnen.

Lidl entscheidet sich allerdings dagegen. Laut Lidl-Deutschlandchef sollen nämlich alle Mitarbeiter eine entspannte Zeit mit ihren Familien verbringen dürfen. Aus ähnlichen Gründen haben sich auch Aldi Nord, Aldi Süd und Norma gegen eine Öffnung an Heiligabend entschieden.

Somit haben viele Discounter am 24. geschlossen. Wer den Weihnachtseinkauf gerne aufschiebt, sollte sich in diesem Jahr also lieber beeilen.

Noch unklar ist aktuell, ob Filialen von Rewe und Edeka geöffnet haben. Laut Informationen von web.de können nämlich selbstständig geführte Filialen entscheiden, ob sie an Heiligabend öffnen oder nicht.

Ende vergangenen Jahres machte Lidl übrigens schon Schlagzeilen. Damals gab der Discounter bekannt, zukünftig auf Kassenbons verzichten zu wollen. Alle Infos dazu könnt ihr euch oben im Video ansehen.