taff UNCUT: About You Awards

taff-Moderatorin Rebecca Mir berichtet exklusiv, was sich hinter den Kulissen der ABOUT YOU Awards abspielt. In einem exklusiven Livestream begleitet sie die Promis zum roten Teppich. Völlig ungeniert geben sich die Promis vor der Kamera.

03.05.2018 • 02:45:53 min