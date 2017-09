Im Rahmen eines Special Event im "Steve Jobs Theater" präsentiert Apple am 12. September das iPhone X, das iPhone 8 sowie das iPhone 8 Plus. Dabei sorgen sie für einige Überraschungen.

Sie wird stets mit Riesen-Anspannung erwartet: Die Apple Keynote. Zum ersten Mal fand diese nun im "Steve Jobs Theater" statt. Doch vielmehr als das neue Gebäude, welchem Apple-Gründer Steve Jobs gewidmet ist, interessieren Apple-Fans natürlich: Die neuen iPhones.

Zehn Jahre nach ihrem ersten Smartphone stellt Konzernchef Tim Cook am Dienstagmorgen (US-Zeit) gleich drei Jubiläums-Modelle vor: Das iPhone X, das iPhone 8 und das iPhone 8 Plus.

Das iPhone 8 und das iPhone 8 Plus

Das iPhone 8 und das iPhone 8 Plus werden ab dem 22. September in den Farben Silber, Spacegrau und in einem neuen Gold-Rosé-Ton erhältlich sein. Neben einem neuen Retina-Display sind die Smartphones wasser- und staubdicht. Die neuen Stereo-Lautsprecher sind 25% lauter als noch beim iPhone 7 und haben einen tieferen Bass.

Die beiden integrierten 12 Megapixel-Kameras punkten mit einem neuen Sensor, tieferen Pixel, einem neuen Farbfilter und einer optimalen Bildstabilisation. Auch neu ist der Porträt-Modus, in dem bereits während der Aufnahme unter verschiedenen Licht-Modi auswählen kann.

Der neue Prozessor ist bis zu 25% schneller als noch das Vorgänger-Modell A10. Videos lassen sich bald in 4k mit 60 Frames pro Sekunde aufnehmen.

Das iPhone 8 mit 64GB wird 700 Dollar, das iPhone 8 Plus mit 64 GB 799 Dollar kosten.

Das iPhone X

Das eigentliche Highlight der diesjährigen Keynote hebt sich Apple - wie gewohnt - bis zum Ende auf. Dann nämlich stellen sie ihr Jubiläums-Phone vor: Das iPhone X.

Dieses hat das bisher größte Display eines iPhones, welches fast die gesamte Vorderseite es Smartphones einnimmt. Das Super Retina Display soll flüssiger und intuitiver als je zuvor sein. Das Display muss nur noch kurz berührt werden, um das iPhone "aufzuwecken". Wie bereits gemunkelt, ist der Home Button bei diesem iPhone Geschichte. Dieser wird durch einfaches Nach-Oben-Wischen ersetzt.

Zum Entsperren des iPhones kommt nach der Touch ID jetzt die Face ID. Mit einem "True Depth Camera System" lernt Face ID das Gesicht des iPhone-Besitzers und erkennt es auch, wenn man beispielsweise seine Frisur ändert, eine Brille oder einen Hut trägt und selbst wenn sich das Gesicht über die Jahre verändert. Mit Face ID ist zudem Apple Pay möglich.

Über iMessage kann man bald animierte Emojis, also "Animojis" verschicken. Durch Face-Scan lässt sich das eigene Gesicht in das animierte Lieblings-Emoji verwandeln - inklusive Audio.

Erhältlich ist das iPhone X ab 03. November für 999 Dollar.

Zum ersten Mal lassen sich sowohl die iPhones 8 sowie auch das iPhone X Wireless über Air Power aufladen.

