Auf Deutschland rollt eine echte Superzelle zu. Gewitter, starke Unwetter und extreme Temperaturen sorgen am Dienstag in weiten Teilen der Bundesrepublik für eine meteorologische Ausnahmesituation.

Ganz Deutschland muss sich am heutigen Dienstag, den 01. August 2017, auf heftiges Wetter einstellen. Schon in den Morgenstunden ziehen im Westen die ersten Gewitter auf. Ab 14 Uhr sollen dann alle Dämme brechen und die Unwetter über den Westen bis in den Nordosten ziehen. Abends sollen die teils schweren Gewitter mit Unwetterpotenzial im Süden ankommen und sich dort über die Nacht auf Mittwoch aufhalten.

Unwetter in Deutschland: Gewitter, Starkregen, Superzelle

Diese extremen Witterungsbedingungen betreffen fast ganz Deutschland. Für die gesamte Republik hat der Deutsche Wetterdienst Unwetterwarnungen ausgesprochen, nur der Nordwesten soll vom Schlimmsten verschont werden. Meteorologen erwarten Starkregen, Orkanböen und grobkörnigen Hagel.

Besonders schlimm trifft es den Osten und Nordosten. Hier steigt laut dem Deutschen Wetterdienst sogar die Tornadogefahr. Bei Gewittern ist umgehend Schutz zu suchen! Auch der Flug- und Bahnverkehr dürfte unter dem Wetter leiden. Experten rechnen mit Sachschäden, Verzögerungen und Ausfällen bedingt durch starken Wind und Hagel.

Superzelle: Was ist das überhaupt?

Aus Frankreich könnte außerdem eine Superzelle auf den Süden der Bundesrepublik Deutschland zurollen. Diesen Begriff hört man in Wettervorhersagen immer wieder – doch was ist eine Superzelle überhaupt? Bei der Superzelle handelt es sich vereinfacht gesprochen um einen extremen Gewittertyp. Dieser entsteht, wenn in tiefen Schichten der Atmosphäre ausreichend feuchtwarme Luft vorhanden ist, die Temperatur in Relation zur Höhe sehr schnell abnimmt und starke Aufwinde für Bewegung innerhalb der Gewitterwolke sorgt.

Das kann zu den imposanten, dunklen Gewitterwolken führen, die sich in Extremfällen über bis zu 200 Kilometer erstrecken und bis zu zwölf Stunden andauern können. Alle Hintergründe zu dem beeindruckenden Schauspiel kannst du bei den Experten von wetter.com nachlesen. Warum du bei einem drohenden Gewitter in Lebensgefahr geraten könntest und wie du dich richtig schützt, erfährst du im Video ganz oben.