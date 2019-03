Der deprimierte Sheldon ist in der neuen Episode von #TBBT kurz davor, seine Physiker-Karriere an den Nagel zu hängen. Doch dann sieht er sich eine VHS-Kassette an, auf der er als 9-Jähriger eine Botschaft für genau solche Krisensituationen aufgenommen hat. Ob ihn das Motivationsvideo wieder auf die richtige Spur bringt? Denn was wäre Sheldon ohne die Wissenschaft – oder seinen Lieblingsausdruck "Bazinga"? Was es mit dem berühmten Ausspruch eigentlich auf sich hat, erfährt der Zuschauer außerdem in der neuesten Folge von "Young Sheldon" …

ProSieben zeigt je eine neue Folge von "The Big Bang Theory" (12. Staffel, 20:15 Uhr) und „Young Sheldon“ (zweite Staffel, 20:45 Uhr) am Mad Monday, 11. März 2019.