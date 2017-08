Am 21. August 2017 geht die 10. Staffel "The Big Bang Theory" endlich weiter! Bei den Wissenschaftlern und Penny ist viel passiert. Bernadette und Howard sind stolze Eltern einer kleinen Tochter und obwohl Raj sich einige Fehltritte geleistet hat, ist er nun der Pate von Halley Wolowitz. Penny und Leonard stecken jetzt schon in einer Ehekrise und ausgerechnet Sheldon und Amy geben Beziehungsratschläge.