Am Dienstag, den 24. Oktober, ist es endlich soweit! Die US-amerikanische Action-Serie "The Flash" geht mit einer Doppelfolge in ein packendes Finale der 3. Staffel auf ProSieben. Worauf ihr euch beim großen Showdown freuen könnt und was ihr vor den letzten beiden Folgen wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Was euch im Finale erwartet

Iris befürchtet, dass ihr Schicksal bereits besiegelt ist und erstellt für Barry eine emotionale Abschiedsbotschaft. Barry versucht wiederum einen Weg zu finden, um in die streng bewachte Forschungs-Einrichtung von "A.R.G.U.S." einbrechen zu können. Dafür benötigt er die Unterstützung seines ehemaligen Feindes Leonard Snart (Wentworth Miller), der mittlerweile Team-Mitglied der zeitreisenden "Legends of Tomorrow" geworden ist. Da dieser sich jedoch bei einer Mission für seine Crew-Mitglieder geopfert hat, reist Barry ins Jahr 1892 zurück, um eine ältere Version von Snart, die sich auf einer vergangenen Mission mit den "Legends" befindet, zu rekrutieren.

Barry bittet Leonard Snart um Hilfe

Gemeinsam versuchen sie, eine außerirdische Energiequelle zu stehlen, die die Dominators auf der Erde gelassen haben, und damit die "Speed Force Bazooka" zu komplettieren. Doch Savitar und Killer Frost scheinen Team Flash wieder einmal mehrere Schritte voraus zu sein.

So gelingt es ihnen, Cisco (Carlos Valdes) zu entführen, um diesen für ihre fiesen Machenschaften zu missbrauchen. Als Barry sein Zeitrelikt zur Rede stellt, scheint er aber tatsächlich eine gute Seite in diesem erwecken zu können.

Werden Barry und sein Team das scheinbar feststehende Schicksal ändern und Iris unbeschadet retten? Wird es ihnen gelingen, Caitlin wieder zur Vernunft zu bringen und auf ihre Seite zu ziehen? Eines sei verraten: Das Staffelfinale hält nicht nur mitreißende Action, sondern auch zahlreiche Wendungen bereit, die dem Zuschauer den Atem rauben werden. Denn am Ende steht nicht nur das Schicksal von Iris, sondern ebenso von ganz Central City auf dem Spiel!

Was bisher geschah

Als Barry Allen (Grant Gustin) alias „The Flash“ in die Vergangenheit gereist ist, um die Ermordung seiner Mutter Nora Allen (Michelle Harrison) durch den „Reverse-Flash“ Eobard Thawne (Matt Letscher) zu verhindern, hat er eine alternative Zeitlinie namens „Flashpoint“ erschaffen. Diese weicht in vielen Punkten drastisch von der ursprünglichen ab. Entsetzt muss er feststellen, dass sich diese alternative Welt langsam in seinem Kopf als Realität festsetzt und die Erinnerungen an die ursprüngliche Zeitlinie zu verschwinden beginnen. Barry erkennt, dass er die Rettung seiner Mutter rückgängig machen muss, um die ursprüngliche Zeitachse wiederherzustellen. Doch obwohl er sein vergangenes Ich an der Rettung seiner Mutter hindern kann und die Realität auf den ersten Blick wiederhergestellt zu sein scheint, hat sich die Zeitlinie in einigen wichtigen Punkten verändert – mit schweren Folgen. So entwickelt der Bruder von Barrys Liebe Iris West (Candice Patton), Wally (Keiynan Lonsdale), zunehmend Speedster-Fähigkeiten. Darüber hinaus besitzt nun auch Team-Flash-Mitglied Caitlin Snow (Danielle Panabaker) Meta-Kräfte und droht genauso grausam und emotionslos zu werden wie Killer Frost auf Erde-2. Doch nicht nur für das eigene Team haben Barrys Zeitreisen Folgen. So treibt jetzt der mysteriöse Speedster Savitar, der sich selbst als „Gott der Geschwindigkeit“ bezeichnet, sein Unwesen in Central City. Zum einen scheint er Flash in Bezug auf Geschwindigkeit und Stärke überlegen zu sein, zum anderen weiß er auch genauestens über Flashs vergangene sowie zukünftige Handlungen Bescheid. Durch eine versehentliche Reise in die Zukunft wird Barry vor Augen geführt, dass Savitar sein Ziel, Flash emotional zu schwächen, erreichen kann, indem er vor dessen Augen Iris tötet.

Der selbsternannte "Gott der Geschwindigkeit", Savitar

Barry setzt deshalb in der Folge sein gesamtes Hauptaugenmerk darauf, hinter das Geheimnis seines mysteriösen Gegenspielers Savitar zu kommen und die Ermordung von Iris zu verhindern. Sein Team erhält dabei Unterstützung durch den Schriftsteller Harrison Wells von Erde-19 (Thomas Cavanagh) sowie den Forensiker Julian Albert (Tom Felton). Dass dieses die Hilfe gut gebrauchen kann, zeigt sich spätestens in dem Moment, als Caitlin endgültig zu Killer Frost wird und daraufhin zu Savitar überläuft. Dessen Identität bleibt für Team Flash jedoch kein Geheimnis mehr. Barry kommt gegen Ende der Staffel dahinter, dass Savitar ein böses Zeitrelikt des zukünftigen Barry Allen ist, welches dieser im Kampf gegen Savitar geschaffen hat. Jenes Zeitrelikt ist wiederum in die Vergangenheit zurückgereist, um Savitar zu werden und kann als Zeitparadoxon nur weiter fortexistieren, wenn Barry den schmerzhaften Tod von Iris miterlebt und in der Folge ein Zeitrelikt erschafft, das zu Savitar werden kann.

Barrys Zeitrelikt aus der Zukunft alias Savitar

Um die Ermordung von Iris doch noch zu verhindern, zieht Team Flash die Wissenschaftlerin Tracy Brand (Anne Dudek) hinzu, die laut Vorhersehung im Jahr 2020 eine Waffe entwickeln wird, die Savitar besiegt. Brand gelingt es nun bereits in der Gegenwart, eine „Speed Force Bazooka“ zu bauen. Diese benötigt jedoch eine spezielle Energiequelle, welche lediglich in der Forschungseinrichtung „A.R.G.U.S“ aufbewahrt wird.

Am Dienstag gibt es das große Staffelfinale ab 23:05 Uhr auf ProSieben. Für wen das zu spät ist, der kann sich die beiden Folgen bei uns auch noch bis eine Woche nach Ausstrahlung online anschauen.