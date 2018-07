Nachdem letzten Herbst das spannende Finale der dritten Staffel auf ProSieben lief, wird nun die langersehnte vierte Staffel der Science-Fiction-Serie auch im deutschen Free-TV ausgestrahlt. Die neuen Folgen laufen ab dem 24. Juli immer dienstags um 23:15 Uhr in Doppelfolgen auf ProSieben

Staffel 4 im Stream auf ProSieben.de

Die aktuellen Episoden kannst du bis zu 30 Tage nach TV-Ausstrahlung kostenlos und in voller Länge auf ProSieben.de, in der ProSieben App und auf deinem Smart-TV ansehen. Alle Folgen kannst du an selber Stelle auch im Livestream verfolgen.

Wie wird es in Staffel 4 weitergehen?

Im tragischen Finale von Staffel 3 hat Barry Allen, alias The Flash, zwar Savitar besiegt und seine Verlobte Iris gerettet, doch zu einem hohen Preis: Um das entstandene Loch Im Raum-Zeit-Kontinuum zu schließen und Central City zu retten, musste sich „The Flash“ selbst opfern. Barry hat Savitars Platz im Hyperraum eingenommen. In Staffel 4 wird sich nun zeigen müssen ob und wie sich Barry aus seinem selbstgewählten Zeitgefängnis befreien kann. Wird sein Team es schaffen, Central City in Flashs Abwesenheit zu beschützen?