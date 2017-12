Die neue Comedy-Serie "The Grinder - immer im Recht" läuft immer montags, ab 09:20 Uhr in Doppelfolgen auf ProSieben.

Die Comedy-Serie "The Grinder" handelt von zwei sehr verschiedenen Brüdern: Dean (Rob Lowe) ist Schauspieler und steht als Darsteller der wohl bekanntesten TV-Anwaltsfigur des Landes, immer im Mittelpunkt. Sein Bruder Stewart (Fred Davage) dagegen ist tatsächlich als Anwalt tätig, arbeitet auf dem Land und steht selten im Scheinwerferlicht.

Worum geht's genau?

Dean Sanderson, Jr. hat acht Staffeln Lang die Hauptrolle in der beliebtesten Anwaltsserie des Landes gespielt. Als "The Grinder" ist er bekannt wie ein bunter Hund. Als seine Serie abgesetzt wird, beschließt er in seine Heimatstadt Boise, Idaho zurückzukehren, wo sein Bruder Stewart gerade dabei ist, die väterliche Anwaltskanzlei zu übernehmen.

Obwohl Dean keinen Anwaltstitel hat und noch nie in einem Gerichtssaal stand, ist er sich sicher, das er die Familien-Kanzlei voranbringen kann, alleine durch sein Charisma und seinen Hang zum dramatischen.

Schon nach kurzer Zeit mischt sich Dean in jeden Aspekt des Lebens seines kleinen Bruders Stewart ein, nicht nur was seine Anwaltstätigkeit sondern auch was sein Privatleben betrifft. Während Stewart davon sichtlich genervt ist, begrüßen sowohl seine Frau Debbie (Mary Elizabeth Ellis, It’s Always Sunny in Philadelphia) als auch seine zwei Kinder, die 15-jährige Lizzie (Hana Hayes, Bucket and Skinner’s Epic Adventures) und der 13-jährige Ethan (Connor Kalopsis, Days of Our Lives) den Schwung, den Dean in ihr Leben bringt. Und auch Firmenchef und Familienvater Dean, Sr. (William Devane, 24: Live Another Day) schiebt den Einmischungen des Fernsehanwalts in seine Geschäfte keinen Riegel vor. Nur Anwältin Claire (Natalie Morales, Parks and Recreation) erliegt nicht Deans Scharm und bleibt somit Stewarts einzige Verbündete in der Kanzlei.

Dean and Stewart sind ein ungleiches Bruderpaar und somit ständig auf Konfrontationskurs, doch wenn sie sich zusammenreißen und anfangen im Gericht für das gleiche Ziel zu streiten, geben sie ein hervorragendes Team ab. "The Grinder" ist die Geschichte zweier Brüder, die verschiedene Lebenswege eingeschlagen haben, sich aber in der Mitte dann doch wieder treffen, vereint im Kampf für die Gerechtigkeit … oder so ähnlich.

"The Grinder" auch im Online-Stream auf ProSieben.de

Im Anschluss an die Ausstrahlung kann man die Folgen für sieben Tage online ansehen.