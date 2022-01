Die Maus fetzt bei "The Masked Dancer" mit goldenem Glitzerkleid und Strasssteinen in der Nase über den Dancefloor. Schon vor ihrem ersten Auftritt vermuten die Nutzer:innen der ProSieben-App die Moderatorin Barbara Schöneberger hinter dem Kostüm. Eine echte Powerfrau also als Maus? In den Indizien und Hinweisen steckt der Schlüssel zur Lösung des Rätsels:

Allen Indizien zur Maus

Lebt unter einer Tanzschule. Steht auf die Spice Girls und Girl Power. Im Indizienclip ist eine Wäscheleine mit Strümpfen zu sehen. Die Maus hat gerne recht. In Folge 1 ist von "Mausi Busch" die Rede.

Hast du eine Theorie, wer hinter der Maske stecken könnte?

