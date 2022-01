Heute Abend: Das erwartet dich in Folge 1

Heute Abend geht es endlich los. Die Masken von "The Masked Dancer" schwingen zum ersten Mal das Tanzbein. Dabei sind nicht nur der Buntstift, die Maus, der Affe, das Glühwürmchen und Maximum Power über das Tanzparkett schlittern, sondern auch zwei bisher noch nicht bekannte "Top Secret"-Masken.

Wer wird zu dem illustren Feld bei "The Masked Dancer" hinzustoßen? Ab 20:15 Uhr auf ProSieben gibt es die Auflösung!

So funktioniert "The Masked Dancer"

Zeig mir, wie du tanzt und ich sage dir, wer du bist! In vier Liveshows begeistern sieben prominente Undercover-Tänzer:innen mit spektakulären Tanz-Inszenierungen und bieten den Zuschauer:innen ein neues Sehgefühl. Denn bei #MaskedDancer muss das Rateteam und Publikum die Stars unter den Masken sprichwörtlich auf Schritt und Tritt verfolgen.

Aber wie soll man erraten, welche Stars ihre wahre Identität verschleiern, wenn man nur ihre Tanz-Performances sehen kann? Keine Sorge, du hast trotzdem die Chance, ihnen vor der Enthüllung auf die Schliche zu kommen. Nicht nur die Masken selbst geben deutlich mehr Konturen und Bewegungsmuster der Stars darunter preis.

Überall können zusätzlich versteckte Indizien lauern – ob in der Musik, der Choreografie, auf der Bühne, in den Einspielern oder den Bewegungen der Stars. Ganz neu ist bei "The Masked Dancer": Der Live-Decoder. Er gibt dem Rateteam die Gelegenheit, bei einzelnen Sequenzen noch genauer hinzuschauen oder auch hinzuhören.

Diese Masken sind bekannt

Fünf Masken, die die Zuschauer:innen mit ihrem Tanz in den Bann ziehen wollen, stehen bereits fest. Dabei sind der Buntstift, das Glühwürmchen, Maximum Power, der Affe und die Maus. Zwei weitere Kostüme sind vor der ersten Show noch top secret. Sie werden erst in Folge 1 von "The Masked Dancer" gezeigt.

Hier gibt es weitere Informationen zu den Masken der ersten Staffel.

Das ist das Rateteam

Zwei neue Gesichter rätseln bei "The Masked Dancer" im Rateteam: Alexander Klaws und Steven Gätjen. Beide kennen die Zuschauer:innen schon aus dem #MaskedSinger-Kosmos. Während Alexander Klaws als Mülli Müller die fünfte Staffel für sich entschied, trat Steven Gätjen als das Rentier im Weihnachtsspecial der Show an.

Steven und Alexander wissen, wie sich die andere Seite anfühlt. Aber können sie die Stars unter den Masken im Rateteam wirklich an ihrem Tanzstil oder ihren Bewegungen erkennen? Das wird sich bald herausstellen. Hilfe ist jedenfalls immer zur Stelle, denn jede Woche stößt eine Rategästin zu den beiden. Mehr zum Rateteam und den festen Mitgliedern liest du hier.

Matthias Opdenhövel ist der Moderator

Gewohnt souverän wird Matthias Opdenhövel, der bisher "The Masked Singer" moderierte, auch durch die Shows von "The Masked Dancer" führen. Der 51-Jährige ist der Moderator der Sendung auf ProSieben.

Du willst mehr über Matthias Opdenhövel wissen? Das Portrait.

Alle ganzen Folgen von "The Masked Dancer"

Die ganzen Folgen von "The Masked Dancer" kannst du dir natürlich jeden Donnerstag live auf ProSieben und auf Joyn ansehen. Solltest du aber einmal eine Folge verpasst haben oder zur Ausstrahlungszeit grundsätzlich nicht vor dem Fernseher sein können, gibt es die ganze Folge als Wiederholung online auf prosieben.de und auf Joyn zu sehen.

